他買個股抱不住！ ETF卻嫌買不夠多 網揭盲點：沒遇過空頭





一名2024年開始自學買股的網友表示，自己先買了ETF，後來也開始買個股，但「總覺得ETF買不夠、個股只點到為止」，不解自己的心態為何會截然不同？引發眾人熱議。

近日，有網友在論壇PTT上以「為何ETF會有買不夠的感覺，個股卻沒有？」為題發文，表示自己是2024年中才進場的新手，剛進場時只知道那年台股是大主升段，因此就買了接近30張ETF，後續一路補到約65至70張後，也開始買個股，但買個股時，總覺得很快就到心理設定的張數與價格區間，抱不久也無法越跌越買，因此自己只是「點到為止」。但面對ETF時，卻「總覺得買不夠」。

▼原PO表示自己投資時先買了ETF，後來也開始買個股，卻發現自己對於這兩種標的的投資心態完全不同。（示意圖／取自Pexels）

他開始思考自己為何會有這樣的心態。也坦言，自己是完全沒人帶的新手，連交割戶、定期定額都是一路摸索，思考是否是因為自己開始投資時，「ETF幾乎立於不敗之地」的觀念已經深植心中，或只是自己剛好站在大ETF風口、多頭行情的浪尖上，因此投資心態就被制約了？還是這只是大多頭的幻覺？

此貼文吸引網友們留言討論，不少網友都認為，原PO的心態可能是因「多頭環境」與「安全感」導致的，加上原PO進場時是多頭行情，因此對ETF的信心又更強：「因為市值長期向上（大部分的）」、「多頭行情時，ETF都是賺的，看賺多賺少」、「因為你覺得ETF很安全」、「因為你買出信心了」、「有信心就敢壓」，分析這是因為在多頭環境下，投資ETF會不斷獲得正向回饋，自然會讓人產生「還可以再買」的感覺。

▼眾人分析，原PO「ETF買不夠」的心態可能是因為進場時遇上多頭行情產生的安全感，但也提醒原PO多頭市場不會永遠持續。（示意圖／取自pixabay）

也有網友提醒原PO，多頭市場不會永遠持續，會有「ETF買不夠」的感覺，恐怕只是還沒有遇到市場修正：「因為你還沒遇到大跌。2022你跟我說買不夠試試」、「沒遇過空頭 太有自信了」、「現在是漲勢啊，遇跌的想法就不同了」、「等到大跌你就不會這樣想了」。更有人直接提出，原PO似乎有將投資ETF當成「戶頭存錢」的錯覺，在反轉時才會被打破。

（封面示意圖／取自Pexels）

