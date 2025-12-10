他買到「特殊色干貝」不敢吃 內行曝中獎率1/1000！

生活中心／王靖慈報導

台灣不少民眾喜愛吃干貝，但近日一位網友買了一盒干貝，回家拆封時竟看到其中一顆「鮮橘色」，嚇到立刻詢問店家「這是不是不能吃？」擔心誤食壞掉海鮮，結果店家霸氣免單，不料消息一出後，眾多內行老饕都來科普這顆特殊的橘色干貝。









他買干貝驚見「這顆是橘色的」！差點錯失極品 內行解答：千中選一

店家發出顧客買的橘色干貝。（圖／翻攝自「fish8.888888」Threads）





冷凍海鮮店「漁爸海鮮」8日發文分享，一名客人買了7顆裝生食干貝，回家後發現其中一顆呈現橘色，與其他奶白色的干貝外觀大不同。擔心有食安問題，立刻傳照片詢問店家是否能吃，店家看到後，則是直接大方免單，發文稱這是「1000顆會出一顆的干貝」。而嘉義海鮮店「蝦頭家水產」就曾科普過，橘色干貝被稱「赤玉干貝」，並非染色、也不是瑕疵，而是極少見的因基因變異，是干貝自然生成的顏色，且在日本被視為吉祥象徵，相當受歡迎，還會出現在節慶料理食材中，只有內行人士才會爭相收藏的。

被免單的顧客看到店家貼文才知道橘色干貝的珍貴。（圖／翻攝自「fish8.888888」Threads）

店家貼文一出後，還被買到這顆橘色干貝的顧客看見，並抱歉表示：「對不起是我傳的，不用免單，原來這顆這麼珍貴我還把它吃了」，其他網友則是紛紛笑說：「之前吃到還以為是壞掉的，我竟然把它丟了」、「寶可夢玩家：天啊是色違干貝」、「客人的理解：免單，果然有毒！」、「顏色看得出來偏黃，那顆干貝的肝不好」，不過底下也網友補充說：「會有呈現橘色的干貝並不是什麼公母，也不是壞掉，而是攝取到甲殼素，通俗一點的說，就說這顆扇貝蝦蟹吃多了罷了」，表示這只是干貝吃的飲食有關。





原文出處：網友一打開驚見「色違干貝」嚇到不敢吃 內行老饕解答：1000顆才出1！

