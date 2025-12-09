他買干貝驚見「這顆是橘色的」！差點錯失極品 內行解答：千中選一

生活中心／朱祖儀報導

有網友買到橘色的干貝。（圖／翻攝自漁爸海鮮Threads）

不少人愛吃日式生魚片，其中干貝鮮甜軟嫩，相當受歡迎。但近來有一名民眾買一盒干貝回家，竟發現裡面有一顆干貝是橘色的，好奇「這是不是不能吃？」文章曝光後，有人透露，這種干貝其實是極品，日本人將其稱為「赤玉干貝」，價格比一般干貝還高。

專門販售冷凍海鮮、頂級肉品的水產店「漁爸海鮮」，近日在Threads發文表示，有客人買了一盒干貝，回家發現7顆裡面有1顆竟然是橘色的，就擔心吃了會有食安危機，急忙回傳照片詢問，「這顆是不是不能吃？」漁爸海鮮直接霸氣免單，並透露1000顆干貝才會出現1顆橘色干貝。

眾人見狀紛紛驚呼，「我們真的有在北海道吃過耶！真的是很難得才會碰到的」、「吃過橘色的干貝，跟白色的比真的會稍微鮮甜一點」、「我記得是千分之一機率的赤玉，可安心食用」、「那個橘色的，在日本過年還會特地挑出來賣貴點」、「這是極品欸，為什麼一堆人覺得他壞。」

嘉義海鮮專賣店「蝦頭家水產」先前也說，其實橘紅色的干貝不是染色，也並非瑕疵品，而是難得一見的「赤玉干貝」，是極少數基因變異而自然產生的顏色，其營養價值與白色干貝相同。而在日本赤玉干貝被視為吉祥象徵，常常會被特別挑出，作為節慶料理中的高級食材，「懂行的才會搶先收藏！」

