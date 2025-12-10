他買干貝「遇特殊色」不敢吃 水產老闆解答：千中選一的極品

民眾對干貝的印象普遍都是乳白色，近來有人購買一盒干貝，發現其中一顆竟呈橘色狀，連忙回傳照片詢問老闆是否不能吃，引起熱議，店家對此回應這是1000顆才會出現1顆的橘色干貝；另有海產業者表示，橘色干貝是難得一見的赤玉干貝，在日本被視為吉祥象徵，常被挑出來作為節慶料理的高級食材。

專門販賣冷凍海鮮、頂級肉品的水產店「漁爸海鮮」在社群平台Threads上分享，有客人購入一盒干貝，7顆中有6顆為乳白色、1顆為橘色，因未見過橘色干貝，於是回傳照片詢問是否可以食用，「漁爸海鮮」表示這是1000顆才會出現1顆的橘色干貝，笑回「這盒免單」。

廣告 廣告

貼文引起熱議，「我真的有在北海道吃過耶，很難得才會碰到的，但家人說還是白色的好吃」、「好市多賣的干貝也有，味道稍微甜一點」、「橘色的在日本過年時，還會被特地挑出來賣貴一點」、「運氣真好」、「感謝這篇文，我一直都以為是壞掉，沒想到這麼珍貴」。也有店家分享，曾有客人說顏色不一樣不敢吃，就被退回了。

嘉義海鮮專賣店「蝦頭家水產」曾PO文解釋，橘紅色干貝不是被染色，也不是瑕疵品，而是海中難得一見的赤玉干貝，是極少數基因變異自然產生的顏色，營養價值與白干貝相同。日本把赤玉干貝視為吉祥象徵，常被特別挑出來，做為節慶料理的高級食材，只有內行人才會搶先收藏。

更多中時新聞網報導

醫療糾紛頻繁 獸醫身心俱疲

阿信迎50歲F3陪慶生 宣告上海開唱

專家：預官預士復辦 需端牛肉吸報考