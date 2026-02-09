他買彩券以為中1萬！同事細看竟「多1000倍」數字曝

國際中心／綜合報導



威力彩連續29槓，9日頭獎直接上看11.5億元，讓不少人爭相「圓夢」，紛紛衝到彩券行，力拼財富自由的機會。而在近日，一對共事多年的「彩券搭擋」在買了多年彩券後，這天意外發現自己中了1.1萬元，沒想到經過官方確認後，發現金額原比他們想像的多了整整「1000倍」，超狂金額讓2人驚訝到完全說不出話。

男子陪妻看診順便買彩券 與大獎擦肩竟不自知

外媒《紐約郵報》報導，事件發生在美國伊利諾州，蘭迪（Randy）與艾波（April）這對「彩券搭擋」平時就有著一起買彩券碰碰運氣的習慣。而在上個月7日，蘭迪送妻子去醫院看診的途中，停靠在西芝加哥的一間連鎖超市實，隨手買下了這1張彩券，並在對中獎號碼時，發現這張彩券只中了350美元（約台幣 1.1萬元）。

男子只是順手買彩券，本來只以為中了350美元，結局卻讓他又驚又喜。（示意圖，與本新聞無關／AI生成）





同事開App掃描傻眼了 獎金暴漲至1120萬台幣

不過，就當蘭迪將這個「小確幸」分享給同事艾波時，艾波利用彩券局App掃描確認後，發現獎金整整翻了1000倍，實際中獎金額為35萬美元（約台幣1120萬元）。蘭迪見狀則笑喊「我當時只是帶老婆去看醫生，決定快速停下來買一下，我們真的是在對的時間出現在對的地方」，艾波也激動表示「我們徹底傻眼了！蘭迪本來還在開玩笑說要拿那350美元去多買幾張，但當我看到螢幕顯示35萬美元時，一切都變了」。

蘭迪將這個「小確幸」分享給同事艾波時，這才發中獎金額為約台幣1120萬元。（示意圖，與本新聞無關／AI生成）





彩券老搭擋平分意外之財 全數投入退休與房產

面對這筆意外之財，這對「彩券搭擋」決定平分，並將其投入退休儲蓄與房地產投資；有趣的是，他們並非該州近期唯一的幸運兒，另一名女子也同樣在該樂透中抱走35萬美元，這名女子則是用自己與孩子的生日組合選號，幸運對中全數5個號碼，並在去（2025）年聖誕節當天收到中獎通知，起初還以為是「系統出錯」，直到登入App確認後才敢相信自己真的中了千萬大獎。





這對「彩券搭擋」決定平分獎金，並將其投入退休儲蓄與房地產投資。（示意圖，與本新聞無關／AI生成）





原文出處：他買彩券「以為中1萬」已經夠爽！同事一掃App竟「多1000倍」超狂數字曝光

