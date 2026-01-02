他買水餃一煮全破掉 名店急協尋！認1疏失：不是你廚藝問題

永和鍋貼水餃名店誤賣破皮水餃，協尋文意外掀起討論。（示意圖；pixabay）

新北永和一間鍋貼水餃專賣店，不小心把特別挑出來的41顆「破皮水餃」賣給顧客，趕緊發文協尋「若您煮水餃發現全破掉，不是你廚藝問題」，道歉之餘不失幽默，迅速引發討論。

當事店家日前發出「尋人啟事」，但並非因為有人走失，而是要找買走他們「破皮水餃」的顧客。原來因前陣子有客人反應他們的高麗菜蝦仁水餃有破掉狀況，因此老闆請員工將庫存有裂縫水餃全數挑出，總計有41顆。

顧客煮水餃全破掉？ 店家急喊：不是你廚藝問題

沒想到店家卻不小心把這41顆「破皮水餃」賣出給顧客，讓店家趕緊發文尋找這名客人，希望趕緊與他們聯繫，他們會退錢並另外招待一包水餃補償，「如果您煮水餃的時候發現全部都是破掉的，那不是你的廚藝問題」。

廣告 廣告

店家幽默的致歉文一出，馬上引發網友討論，笑說「把破掉的集中給一個人就只會有一個負評」「超好笑，他一定一臉疑惑的邊煮邊罵髒話」「他應該邊罵邊吃」「說不定他跟我一樣 一切歸罪於自己的技術」

所幸後來已順利找到該位顧客，並前往換了一包新水餃回去，不過店家也透露「原本那包已經煮完了，至於慘況我沒多問了…」。

更多鏡週刊報導

曹西平猝逝！ 白冰冰感慨發聲：電話簿又刪掉一個名字

樂天女孩爆機場深吻CEO！球團回應了 本人首發聲

孕婦抽菸傷身又傷後代 1天超過10根「孩子骨折機率大增」