他買袋裝米竟見超多小蟲！有米蟲還可以吃嗎？專家分享妙招

天氣潮濕，容易孳生蚊蟲，即使未開封的食物，也不能倖免。有網友曾在臉書《超市優惠關注組》表示，在超市購買一包米之後發現，未開封的袋裝米中有很多細小的螞蟻爬來爬去，最後決定要求退款。究竟袋裝米中的昆蟲是什麼？白米最常見的是米蟲孳生，有什麼方法可以預防？

白米入袋前有可能布滿蟲卵、袋子漏氣即孵化

袋裝米未開封，但卻見很多形狀似螞蟻的昆蟲爬來爬去，十分嚇人。滅蟲專家任永強表示，網友照片中的「蟲」有可能是米蟲的幼蟲，因為袋裝米漏氣，令幼蟲孵化後在覓食。大米在收割後，需要經過打米等步驟，並且在室溫的環境下存放一段時間，所有大米的表面都有可能已經滿布蟲卵。

大米入袋之後，會進行真空處理，在無氧的環境下，蟲卵一般不會孵化成蟲，但是萬一袋裝米已經漏氣，就有足夠氧氣供幼蟲生存及孵化。任永強提醒，不宜購買散裝大米，買袋裝米時亦要選擇真空包裝，開封後要盡快食用。

米蟲繁殖率高、一生可生近300顆卵

米蟲成蟲樣子像一隻黑色甲蟲，最大的特徵是頭部長有一條觸鬚，猶如鼻子，所以又稱它為「米象」。此外，亦有網民表示，家中裝好家具後，一星期就發現有昆蟲出沒，擔心牠會蛀破新買的家具，不過有眼利的網友一眼就認出是米蟲的成蟲，並指很大機會是家中的五穀類食物擺放得太久而孵化出昆蟲。任永強表示，米蟲顧名思義，一般會在米、麵粉等穀類食物中出現，並且以此為糧食。雖然本身沒有毒性，不過繁殖率驚人，只要在潮濕的室溫下，一般可以活躍1至2個月，並且生近300顆卵，在短時間內孵化，將米缸的大米全部蛀清光。

防米蟲4食材放米缸，冷藏米更有效

想避免米蟲大軍殺入家居，就要防患於未然。任永強表示，米蟲的食物主要是穀類，包括大米和麵粉等，除了密封好食材之外，亦可以於米缸上放花椒、八角、辣椒乾或蒜頭等散發濃烈氣味的食物，這都有助驅除害蟲。

米蟲13°C變不活躍甚至死亡

萬一米缸中已經出現米蟲的蹤跡，就未必可以用以上方法。任永強指出，最有效方法就是將米放入冰箱約一星期，因為米蟲在攝氏13度的環境下會變得不活躍甚至死亡。之後，可再用篩除去所有米中的害蟲，煮食時再以攝氏100度的高溫烹煮，便可徹底殺死所有昆蟲，安心食用白飯。

