他買0050正2一周虧73萬崩潰了 一票人搖頭：才這點承受度

一名網友分享自己動用資金正2投入0050才不到一周就已經虧了將近百萬，讓他直呼住大套房了，引發網友討論，不少網友覺得原PO承受力太低，不是和進場。（圖／本報資料照片）

本周台股呈現劇烈震盪，受國際局勢及法人籌碼調節影響，大盤連日下挫。有一名網友分享，他原先看大家買0050賺得很多，於是動用資金投入0050正2，沒想到才1個禮拜就虧了快要100萬，讓他直呼「這就是跟風FOMO的下場」，要大家引以為戒，不要像自己一樣貪心過頭，自嘲要住大套房了，貼文引發網友唏噓，不少人覺得他在股市的承受力太低，不如不要玩股票。

一名網友在Dcard發文分享，自己原先看大家買0050賺了不少，於是自己也起心動念，動用資金投入，沒想到才買入0050正2不到一個禮拜，就已經虧了73萬多元，讓他直呼現在真的動不得，怕動了就漲，怕不動虧更多，也提醒網友不要像自己一樣貪心，要引以為戒。

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同時，該名網友也曬出證券戶裡的庫存損益明細截圖，可以看出該網友買了261張0050正2，初始本金接近940萬元，股票現值約為866萬元，虧損73萬6240元，投資報酬率為-7.83%。

貼文曝光後引發網友討論，不少網友覺得原PO的忍受度太低，不太適合玩股票，「說真的賠個7%就撐不下去的人還是不要玩股票吧？ 更何況還買正2 ETF？如果你不相信台股大盤會向上，買什麼都一樣，乖乖放定存就好」、「73萬跟100萬還差蠻遠的吧？而且不到8%真的很少，還是你以為股市只會漲？」、「等虧20%再考慮，6/15日本升息，還會再跌一波，等美國聯準會完再看多空」、「進場前就該估算自已的承受度了，若連這個小波動都很難受，我懷疑你連原型的0050都不適合買」。

◎免責聲明：本文的個股、ETF與專家觀點，非任何投資建議與參考，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。

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