他買300元刮刮樂「刮完沒中」想要丟 「多做這一事」現賺1萬5

刮刮樂的款式很多，玩法也相當複雜，一個不小心就可能遺漏獎金。示意圖／鏡報

接近農曆春節，台灣彩券公司推出許多新款刮刮樂，玩法各有不同。一名網友日前買了一張300元的刮刮樂，自行刮開之後對獎，發現沒中獎，原本想要將這張300元的刮刮樂丟掉，但他「多做了一件事」，瞬間讓這張「沒中獎」的刮刮樂變成「中獎」，爽領1萬5000元。

這名網友日前在臉書社團團「我愛刮刮卡刮刮樂做公益」發文表示，日前買了一張售價300元的「鈔票一把抓」刮刮樂，刮完之後仔細對獎，很失望一個獎項都沒中，原本想要將這張刮刮樂丟掉了。

但是網友下載了台彩的APP，順手掃瞄了一下這張刮刮樂上面的QR code，結果竟然出人意料，APP顯示這張300元的刮刮樂實際上是中獎的，而且獎金還高達新台幣1萬5000元！

這篇貼文引發網友熱烈討論，紛紛表示現在台彩推出多款刮刮樂，玩法都不一樣，如果只用肉眼對獎，可能會漏看獎項，真的會錯失獎金。有網友就建議，自己每次刮完刮刮樂之後，還會再請店員幫忙掃描一下刮刮樂上面的QR code，確認到底有沒有中獎，以免憾事發生。

至於網友買的這款「鈔票一把抓」刮刮樂，台彩表示總共發行612萬張，獎金分別是300萬、10萬、1萬5000、4500元、1500元、1000元、500元以及300元，其中最高獎金300萬元的中獎張數有7萬5935張，中獎機率為37.04％。



