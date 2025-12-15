他買4張《阿凡達3》！每場「只看90秒」就離場 親曝超狂原因

娛樂中心／彭淇昀報導

二十世紀影業年度最受矚目壓軸史詩鉅獻《阿凡達：火與燼》，將於12月17日震撼全台大銀幕。百萬YouTuber「超粒方」表示，他買了4張《阿凡達》電影票，但每場只看了90秒就離場，原因竟是為了搶看《復仇者聯盟5》的預告片，引發不少網友驚呼，「太瘋狂了！」

《阿凡達：火與燼》精彩劇照。（圖／二十世紀影業提供）

YouTube頻道「超粒方」擁有129萬訂閱，以電影評論為主，深受不少人喜愛。昨（14）日在臉書粉專發文表示，自己一口氣買了4張《阿凡達》電影票，但每場都只在影廳待1.5分鐘，只為了看《復仇者聯盟5》的預告片，「迪士尼只會在戲院釋出復仇者聯盟5的預告，而且有四個版本，每週播放一段新的」。

貼文曝光後，大票網友紛紛驚呼，「好瘋！請收下我的膝蓋」、「為了解析預告的男人」、「買了戲院月票的我表示，反正普通場免費，我可以陪你耗一點點時間」、「結果有沒有可能，阿凡達還比較好看」、「原來花錢看預告片，這瘋狂的想法還真的有」。

根據《好萊塢記者報》（THR）爆料指出，《阿凡達：火與燼》片頭將連續4週，分別輪播4種不同版本的《復仇者聯盟5：末日崛起》預告，且每週僅播放其中一支。

