他貼「避邪門神」驅小粉紅！竟成上海遊客「朝聖地」

娛樂中心／李筱舲報導



曾因張貼「禁止中國人入內」告示而遭小粉紅圍攻的東京中華料理店，在歷經兩年的輿論戰後，現已轉型為另類的政治朝聖地。知名反共網紅「攝徒日記」八炯近期重返該店，除了與老闆開心合影，更意外發現店內有來自上海的遊客，他們私下表示在中國言論受限，唯有來到這家掛滿「禁忌圖騰」的店才能呼吸到自由空氣，讓該店成為另類的政治朝聖點。





東京餐館貼出「避邪門神」反制小粉紅！八炯重返店家竟巧遇「上海遊客來朝聖」

老闆當時聽取了台灣網友建議，在店內張貼多張中國「禁忌圖騰」，讓小粉紅不敢前來騷擾惹事。老闆至今對台灣支持者仍充滿感激。（圖／翻攝自 Threads ＠musiclin_1107）

據《三立新聞網》報導指出，這場跨國爭端始於2023年，老闆當時因不滿部分中國遊客行為，在門口張貼上「禁止中國人入內」告示，卻遭多名旅日中國網紅騷擾。隨後在台灣網友建議下，老闆在店內張貼如「習維尼」、「8964」、「香港獨立」與「台灣獨立」等敏感元素海報，試圖讓藉由滋擾賺取愛國流量的中國網紅不敢再光顧，而此法也果真奏效。為了感謝台灣人的鼎力相助，老闆特別在店內顯眼處掛上「莫惹台灣」的應援毛巾，象徵台日友好的特殊連結。

東京餐館貼出「避邪門神」反制小粉紅！八炯重返店家竟巧遇「上海遊客來朝聖」

當年帶頭鬧事的中國網紅「油頭四六分」，如今已悄悄回國，其行為也引發不少中國國內的批評聲。（圖／翻攝自 Threads ＠musiclin_1107）

八炯在Threads發文透露，老闆至今對台灣支持者仍充滿感激，並笑稱這些圖案簡直是守護店家的「避邪門神」。八炯也分享，這次造訪店家，還巧遇一桌認出他的上海遊客，對方坦言在中國高壓審查下無法自由發聲，只能來這家店朝聖了。據悉，當年帶頭鬧事的中國網紅「油頭四六分」，在引發日本黑幫及當地國會議員關注後，疑似因擔憂法律制裁已悄悄返回中國，且其行為也遭網友怒批「丟臉丟到國外」、「把愛國當生意」，在中國內部引起不少批評聲。





