他賣宗教書不賣知識，當裝潢道具賺面子！「放排硬殼書，客人覺得你有學問」：面子才是最穩的生意





我不是什麼出身豪門的富二代，而是從宜蘭田邊出生、赤腳踩過點仔膠、被小叔打到頭破血流的那種鄉下孩子。我的爸爸很早就走了，媽媽苦撐著家庭重擔，硬是把黃家的兄弟姊妹養大了。

我是夾在中間的老三，從小就知道一件事：誰最不被注意，誰就最有空去觀察這世界的漏洞。

我發現這社會最大的Bug，就是每個人都在用學校教的方式過生活──考試、上班、繳稅、存錢、結婚、生子、揹房貸，每一樣我都做，但做的方法永遠跟別人不一樣。

有些人是發現「規則是死的，而人是活的」那種奇葩，這種人往往會成為「變數」，我帥過頭就是其中一個……

很多人第一次聽到「帥過頭」這三個字，都以為這是某種夜市牛排的名字，或是專門收抖內的網紅硬要取的浮誇藝名。但他們不知道，這名字背後是曾經在台灣房地產投資客鼎盛時期人稱──「三黃一劉」的黃家進，用三次破產、數次官司、一百段感情和交易六千間房子換來的，然而他的人生卻比名字更精彩。

以下為帥過頭在自傳中談到自己跌宕起伏的人生：

那不是書，是面子

我人生第一份正式的業務工作，是在「環球出版社」賣書，不是補習班那種教你考試的參考書，也不是坊間什麼健康養生知識，或看了會想丟掉的勵志書。我賣的是宗教書，而且不是小本，是那種一看就覺得「哇靠這個很貴！」的精裝本──叫做《聖諭》，十本書一組，售價八千元，有人還會一次買五組。

當時我剛從南亞塑膠工廠離職，整個人悶到快炸掉，剛好朋友介紹我去環球試試，說底薪一萬二，抽成百分之二十五，運氣好一單就可以抽兩千。聽起來不錯，我就去了。

第一天進公司，我就笑出來，因為整間辦公室擺的書，我連看都不想看。什麼猶太教、佛教、回教、基督教，還有印度教、東正教、道教，光是書名我就想睡覺。雖然書很厚、很重、很漂亮，但我心裡的第一句話就是：「這些誰會讀啦？」

說真的，我打從心裡看不起這種書，不是說宗教不好，而是一本書裡寫了十種宗教，到底想讓人信哪一種？我那時候站在書櫃前面，看著那一排燙金精裝硬殼，我想到的不是書，是「擺飾」。

對，你沒聽錯，我那時候心裡閃過一句話：「這東西不能當知識賣，要當裝潢道具賣。」

因為我太清楚了，如果你家牆壁空空，你要放什麼？放畫太老氣、放相片太私密、放神像壓力太大。那你能放什麼？放書，放一排硬殼燙金的書，誰來你家都會說你有在看書。 而且最好這些書他們看不懂，才更能撐出你的「神秘感」。你想想，一排書有佛、有基督、有密宗還有猶太，別人會覺得你信仰廣、學問深又有內涵。

但其實你只是懶得整理電視櫃的角落而已。那時候我就知道，我要用這種角度下手。

有神佛也有學問，誰看了都稱讚

我第一天跟著學長出去陌生拜訪，他一路講內容：「這一冊講佛教密宗的來源，那一冊分析十誡與塔木德的異同……」講到第五分鐘，客人就開始東張西望、喝水裝忙，整個人的靈魂已經飛出去三條街了。

我在旁邊看了半天，心裡想：「你講這麼多，客人又不是考神學研究所，講屁啊。」

回公司我就自己改話術。我去按門鈴，一開門我就不講書，我說：「阿姨你這個牆有點空喔，如果放一排深色硬殼書，客人進來看到，會覺得你兒子在念研究所。」 阿姨聽完就笑了：「你講話很厲害喔。」

我進去坐，她開始問我書的內容，我只挑封面最漂亮那一本：「這本是印度教，裡面有很漂亮的祭壇照片。」雖然她根本沒聽進去，但看得很開心，因為她已經在幻想「擺起來很好看」。

我又說：「妳看這組書，如果放一排在佛桌旁邊，妳有拜佛、也有學問，叫『有香也有書』。」

她點頭了。隔天我去追單，成交，第一個月我就成交了五組套書，加上零散的，我的抽成超過一萬五，連底薪一起領了十六萬。在那之前我的月薪還沒超過兩萬，直接上天堂。

但我其實心裡很清楚：我不是賣書，我是賣一個「看起來像有讀書」的生活樣子。

客人買的是「轉換地位」的工具

我以前在市場長大，太明白那種心情了。讀書對我們這種人來說，是一種奢侈，一種永遠沒機會得到的東西，偏偏全世界又都用「有沒有讀書」在看你有沒有料。這就變成一種「裝得出來，就可以偷渡地位」的工具。

那群買書的人，有些家裡佛桌旁放一套、有些放進玄關、有些乾脆直接鎖玻璃櫃。我知道他們根本沒在讀，但他們也不在乎。

他們只是想讓人一走進門，就知道「這家人有念書。」

我賣給他們的不是內容，是地位感，是「我也懂文化喔」的那種姿態。

有一次我遇到一戶人家，家裡牆壁上掛滿了證書、獎狀和畢業證書，全家都有念大學，但客廳裡空蕩蕩，我進去看了一眼就說：「你們家的榮譽牆很好看，但缺一個重量感，這種書不是要讀，是要讓人知道你們連宗教都懂一點。」那戶人家一次刷卡買了兩組。

我出門的時候，男主人還說：「我一直在等有人賣這種東西。」

世上最穩的買賣，是賣面子

還有一次是遇到一位補習班女老師，她問我：「你這套書內容談得很深嗎？」

我回她：「不深啦，裡面講得都淺淺的，重點是這套書的包裝設計，看起來讓人感覺讀者懂得很深。」

她大笑，當場下單一套。我不是在騙人，我是在戳破那個表面。因為我知道，如果真的要讀宗教書，沒人會花四萬四買一套看不懂的書，通常會去書局買二手的，或買小冊子的先翻翻。

但如果是要撐場面，你就會需要這一排東西。

我曾經問過公司主管：「我們這套書有沒有人退貨的？」他說：「很少，因為他們根本不會打開來看。」 我聽完點點頭，心想：「這世界最穩的交易，不是賣知識，是賣面子，因為面子你不能退。」

【帥過頭語錄】： 「不是每個人都要讀書，但每個人都想看起來有讀書。」



（本文摘自《帥過頭傳奇：不想平凡》水靈文創出版，帥過頭、劉豪壹著）





