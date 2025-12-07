他賣宗教書不賣知識，當裝潢道具賺面子！「放排硬殼書，客人覺得你有學問」：面子才是最穩的生意
我不是什麼出身豪門的富二代，而是從宜蘭田邊出生、赤腳踩過點仔膠、被小叔打到頭破血流的那種鄉下孩子。我的爸爸很早就走了，媽媽苦撐著家庭重擔，硬是把黃家的兄弟姊妹養大了。
我是夾在中間的老三，從小就知道一件事：誰最不被注意，誰就最有空去觀察這世界的漏洞。
我發現這社會最大的Bug，就是每個人都在用學校教的方式過生活──考試、上班、繳稅、存錢、結婚、生子、揹房貸，每一樣我都做，但做的方法永遠跟別人不一樣。
有些人是發現「規則是死的，而人是活的」那種奇葩，這種人往往會成為「變數」，我帥過頭就是其中一個……
社會最大的Bug，就是每個人都在用學校教的方式過生活
很多人第一次聽到「帥過頭」這三個字，都以為這是某種夜市牛排的名字，或是專門收抖內的網紅硬要取的浮誇藝名。但他們不知道，這名字背後是曾經在台灣房地產投資客鼎盛時期人稱──「三黃一劉」的黃家進，用三次破產、數次官司、一百段感情和交易六千間房子換來的，然而他的人生卻比名字更精彩。
以下為帥過頭在自傳中談到自己跌宕起伏的人生：
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
我的人生沒有安全牌，只有「這把不All In就不會贏」的人生態度。我不是什麼出身豪門的富二代，而是從宜蘭田邊出生、赤腳踩過點仔膠、被小叔打到頭破血流的那種鄉下孩子。我的爸爸很早就走了，媽媽苦撐著家庭重擔，硬是把黃家的兄弟姊妹養大了。
我是夾在中間的老三，從小就知道一件事：誰最不被注意，誰就最有空去觀察這世界的漏洞。
我發現這社會最大的Bug，就是每個人都在用學校教的方式過生活──考試、上班、繳稅、存錢、結婚、生子、揹房貸，每一樣我都做，但做的方法永遠跟別人不一樣。我買兇宅、買海砂屋、教仲介怎麼編話術、直播團購賣房、嗆央行總裁，淨幹一些會讓多數人覺得害怕的事。
有些人是發現「規則是死的，而人是活的」那種奇葩，這種人往往會成為「變數」，我帥過頭就是其中一個。
那不是書，是面子
我人生第一份正式的業務工作，是在「環球出版社」賣書，不是補習班那種教你考試的參考書，也不是坊間什麼健康養生知識，或看了會想丟掉的勵志書。我賣的是宗教書，而且不是小本，是那種一看就覺得「哇靠這個很貴！」的精裝本──叫做《聖諭》，十本書一組，售價八千元，有人還會一次買五組。
當時我剛從南亞塑膠工廠離職，整個人悶到快炸掉，剛好朋友介紹我去環球試試，說底薪一萬二，抽成百分之二十五，運氣好一單就可以抽兩千。聽起來不錯，我就去了。
第一天進公司，我就笑出來，因為整間辦公室擺的書，我連看都不想看。什麼猶太教、佛教、回教、基督教，還有印度教、東正教、道教，光是書名我就想睡覺。雖然書很厚、很重、很漂亮，但我心裡的第一句話就是：「這些誰會讀啦？」
說真的，我打從心裡看不起這種書，不是說宗教不好，而是一本書裡寫了十種宗教，到底想讓人信哪一種？我那時候站在書櫃前面，看著那一排燙金精裝硬殼，我想到的不是書，是「擺飾」。
對，你沒聽錯，我那時候心裡閃過一句話：「這東西不能當知識賣，要當裝潢道具賣。」
因為我太清楚了，如果你家牆壁空空，你要放什麼？放畫太老氣、放相片太私密、放神像壓力太大。那你能放什麼？放書，放一排硬殼燙金的書，誰來你家都會說你有在看書。
而且最好這些書他們看不懂，才更能撐出你的「神秘感」。你想想，一排書有佛、有基督、有密宗還有猶太，別人會覺得你信仰廣、學問深又有內涵。
但其實你只是懶得整理電視櫃的角落而已。那時候我就知道，我要用這種角度下手。
有神佛也有學問，誰看了都稱讚
我第一天跟著學長出去陌生拜訪，他一路講內容：「這一冊講佛教密宗的來源，那一冊分析十誡與塔木德的異同……」講到第五分鐘，客人就開始東張西望、喝水裝忙，整個人的靈魂已經飛出去三條街了。
我在旁邊看了半天，心裡想：「你講這麼多，客人又不是考神學研究所，講屁啊。」
回公司我就自己改話術。我去按門鈴，一開門我就不講書，我說：「阿姨你這個牆有點空喔，如果放一排深色硬殼書，客人進來看到，會覺得你兒子在念研究所。」
阿姨聽完就笑了：「你講話很厲害喔。」
我進去坐，她開始問我書的內容，我只挑封面最漂亮那一本：「這本是印度教，裡面有很漂亮的祭壇照片。」雖然她根本沒聽進去，但看得很開心，因為她已經在幻想「擺起來很好看」。
我又說：「妳看這組書，如果放一排在佛桌旁邊，妳有拜佛、也有學問，叫『有香也有書』。」
她點頭了。隔天我去追單，成交，第一個月我就成交了五組套書，加上零散的，我的抽成超過一萬五，連底薪一起領了十六萬。在那之前我的月薪還沒超過兩萬，直接上天堂。
但我其實心裡很清楚：我不是賣書，我是賣一個「看起來像有讀書」的生活樣子。
客人買的是「轉換地位」的工具
我以前在市場長大，太明白那種心情了。讀書對我們這種人來說，是一種奢侈，一種永遠沒機會得到的東西，偏偏全世界又都用「有沒有讀書」在看你有沒有料。這就變成一種「裝得出來，就可以偷渡地位」的工具。
那群買書的人，有些家裡佛桌旁放一套、有些放進玄關、有些乾脆直接鎖玻璃櫃。我知道他們根本沒在讀，但他們也不在乎。
他們只是想讓人一走進門，就知道「這家人有念書。」
我賣給他們的不是內容，是地位感，是「我也懂文化喔」的那種姿態。
有一次我遇到一戶人家，家裡牆壁上掛滿了證書、獎狀和畢業證書，全家都有念大學，但客廳裡空蕩蕩，我進去看了一眼就說：「你們家的榮譽牆很好看，但缺一個重量感，這種書不是要讀，是要讓人知道你們連宗教都懂一點。」那戶人家一次刷卡買了兩組。
我出門的時候，男主人還說：「我一直在等有人賣這種東西。」
世上最穩的買賣，是賣面子
還有一次是遇到一位補習班女老師，她問我：「你這套書內容談得很深嗎？」
我回她：「不深啦，裡面講得都淺淺的，重點是這套書的包裝設計，看起來讓人感覺讀者懂得很深。」
她大笑，當場下單一套。我不是在騙人，我是在戳破那個表面。因為我知道，如果真的要讀宗教書，沒人會花四萬四買一套看不懂的書，通常會去書局買二手的，或買小冊子的先翻翻。
但如果是要撐場面，你就會需要這一排東西。
我曾經問過公司主管：「我們這套書有沒有人退貨的？」他說：「很少，因為他們根本不會打開來看。」
我聽完點點頭，心想：「這世界最穩的交易，不是賣知識，是賣面子，因為面子你不能退。」
【帥過頭語錄】： 「不是每個人都要讀書，但每個人都想看起來有讀書。」
點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天
?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG
（本文摘自《帥過頭傳奇：不想平凡》水靈文創出版，帥過頭、劉豪壹著）
更多幸福熟齡文章
睡前差一件外套，隔天差一條命！53歲國小師晨跑心梗倒地…醫曝5因素「猝死開端」：天冷時6招保命
60歲學游泳、70歲歐洲自助旅行、80後中風也要笑！「台灣最會花錢媳婦」豁達看老：一邊老，一邊好
罹癌後存活45年，台大醫師從坐輪椅到爬上玉山的奇蹟：病重要用重藥，「爬山」是帖良藥
其他人也在看
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 2 天前 ・ 97
Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？
百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 31
迪麗熱巴因戲減重久病不癒！疑替身曝光畫面怪異 網：妳哪位？
迪麗熱巴主演的新戲《梟起青壤》剛開播就在網路掀起兩大討論，一是她的身體疑似過度透支，二是近期流出的「假人替身」畫面引發外界好奇，讓整部劇更加話題十足。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 12
趙震雄引退害《信號2》幾乎泡湯！業界曝最慘下場：不可能重拍
劇迷引頸期盼的韓劇《Signal 信號》續集《第二個信號》眼看就要在明年播出，主角之一的趙震雄卻被挖出黑歷史，最後乾脆直接退出演藝圈。韓國媒體請來業界人士分析，根本不可能刪除戲分或者重拍。《Signal 信號》由李帝勳、金憓秀及趙震雄主演，該劇在2016年大受歡迎，當初宣布開拍續作，並由原班人馬回歸自由時報 ・ 2 小時前 ・ 10
護王子到最後？粿粿、范姜彥豐離婚協議談妥，爆額外加碼「１條件」
粿粿和范姜彥豐已談妥離婚協議，粿將支付一筆她可負擔的贍養費，但有額外「１條件」。造咖 ・ 2 天前 ・ 72
羅志祥驚傳結婚生子！首露面全說了 驗DNA證明親子關係
藝人羅志祥近日推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，卻因書中提到與經紀人小霜合作 27 年的深厚情誼，再度遭網路惡意揣測兩人「關係不尋常」。甚至有不實謠言影射小霜的一對混血兒女「其實是羅志祥親生」，引發社群瘋傳。面對無端攻擊，小霜日前主動在社群公開親子鑑定報告，結果顯示「親子關係為 0%」，正式替羅志祥與孩子還清白。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 42
向華強認了「最大敗筆」為捧向佐虧數億被笑 向太宣布遺產向佐、郭碧婷沒份
香港娛樂大亨、中國星集團主席向華強日前在抖音發佈影片，主動談及與台灣女星郭碧婷結婚的長子向佐，坦言自己縱橫影壇數十年，唯一捧不起來的竟是親生兒子，直指投資向佐是自己電影生涯的「最大敗筆」。鏡報 ・ 6 小時前 ・ 23
邱澤、許瑋甯婚宴賓客穿搭！藍心湄拎愛馬仕、陳美鳳拿Loro Piana，關穎香奈兒包低調吸睛
許瑋甯和邱澤的婚宴在周五於臺北文華東方酒店補辦，在演藝圈有著好人緣的他們，圈內好友們也紛紛到場祝福，出席名單更是華麗到被形容是直逼三金等級！而藝人們去吃喜酒都怎麼穿？參加婚禮拿什麼包包？現在就來看看吧女人我最大 ・ 2 天前 ・ 7
AAA頒獎／林俊傑《背對背擁抱》唱一半！大咖歌手衝上台 網全跪了
林俊傑獲得「2025年度藝人獎」玩笑說：「我原本以為只是受邀來唱歌的，沒想到竟然也有我的份」，笑翻大家。而除了登台領獎外，也深情演唱《修煉愛情》全場一起大合唱，更驚喜合體曹承衍WOODZ深情合唱《背對背擁抱》，WOODZ標準中文發音，深情投入演出，讓全場5萬粉陶醉其中。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 11
昔與劉德華齊名！64歲男星宣布退演藝圈「不再拍戲」 震撼原因全說了
64歲港星黃日華踏入演藝圈多年，憑藉主演《過客》一炮而紅，陸續累積不少代表作，包括、《射鵰英雄傳》、《天龍八部》、《天地豪情》 等劇，深受觀眾的喜愛，豈料，日前黃日華受訪時拋出震撼彈，宣布退出演藝圈，未來不再接拍戲劇。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 10
朱孝天「被退出」F4 大陸妻心疼首回應：他瘦了15公斤
由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」先前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨(5日)五月天阿信公開全新單曲MV〈恆星不忘Forever Forever〉，由周杰倫作曲、阿信作詞，MV中可見「F4-1」確定獨漏朱孝天，引發許多討論。而朱孝天的大陸妻子韓雯雯昨也在直播中表示，很心疼老公為此瘦身15公斤，這段時間外界對他有許多抹黑，希望大家別再攻擊或傷害朱孝天。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 56
趙震雄宣佈退出演藝圈 瞬間掀輿論熱議粉絲震驚不已
韓國影帝趙震雄陷入醜聞風暴，演藝生涯面臨重大轉折，宣布正式引退，震撼娛樂圈與粉絲。韓國媒體《Dispatch》揭露，趙震雄（本名趙元俊）高中二年級時，曾涉及偷車及其他不當行為，引發網路熱議。儘管經紀公司強調，趙震雄並未涉及性犯罪，但過去的不當紀錄仍造成廣泛討論。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 115
傳陳水扁斜槓開節目！任鏡電視政論主持人 台中監獄回應了
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導保外就醫中的前總統陳水扁，傳出明年將與鏡電視合作，將斜槓電視主持人開設節目。消息傳出後，引起外界質疑，認為陳水扁多...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 527
AAA頒獎典禮／IU、Stray Kids奪大賞！IVE表演邀佐藤健、朴寶劍熱舞！金裕貞、惠利撒嬌挑戰萌翻全場…典禮亮點、得獎名單一次看
由韓國媒體 STARNEWS 舉辦的戲劇類和音樂類頒獎典禮2025年AAA頒獎典禮（2025 Asia Artist Award）正式邁入10週年，今年的AAA頒獎典禮首度前進台灣，12月6日在高雄世運主場館舉辦，14:00紅毯、16:00頒獎典禮正式開始。由三立都會台、LINE TV、LINE TODAY、LINE TODAY 娛樂、LINE MUSIC 官方帳號等平台完整播出（轉播稍有延遲，請自行確認該單位播出時間）。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前 ・ 41
野生朴寶劍買肉燥飯！撞見男神現身庶民名店 一早愛河畔慢跑又被捕獲
2025 AAA（Asia Artist Awards）在高雄登場前夕，韓國人氣演員朴寶劍突然「野生現蹤」在地小吃店，再度印證他暖心又接地氣的本色。一名網友昨（5）日晚間外出覓食，在排隊購買知名肉燥飯時，意外撞見朴寶劍就在店外壁邊停留，讓他當場愣住，直呼：「這種機率比中樂透還扯！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 37
林志玲慶51歲看到蛋糕秒落淚！生日願望公開
「台灣第一名模」林志玲2019年與日本男星AKIRA（黑澤良平）結婚後，育有一個寶貝兒子，近年多將時間投入家庭及育兒，不時也會在社群分享與兒子的互動。11月29日迎來51歲生日的她，日前公開工作時慶生的花絮，竟然一看到蛋糕就忍不住落淚。中時新聞網 ・ 3 天前 ・ 43
陳揮文「被離職」《飛碟晚餐》滿一週！一張照曝近況
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬/綜合報導資深媒體人陳揮文11月28日證實將告別主持19年的電台節目《飛碟晚餐》，並坦言自己是「被離職」，引發外界諸多聯想。離開主持...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 17
范瑋琪鬆口「六年低潮心聲」親揭參賽《歌手2025》內幕
范瑋琪透露參加《歌手2025》其實是突然收到邀約，單純想說就去唱一首歌，但因為已經很久沒上電視節目，因此還是會有失常的時候，面對網友的批評指教，她說「畢竟真的是沒有唱好，但是我覺得人不一定總是perfect的，我上這個《歌手》是開心的。」林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前 ・ 73
温昇豪曝身高焦慮 「脫鞋後和林志玲同高」
温昇豪監製、主演《整形過後》13日將在公視首播，為了戲可說是拚盡全力，前期就參與構思，籌備多年終於要拍攝，卻面臨劇本、法規等問題喊卡，他認賠殺出約1500萬元打水漂，打掉重練找新團隊再出發，最終成本花費約9000萬，目前還沒回本，他一肩全扛下來，「我們在做一件對的事情，就要做下去。」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
林逸欣醫生爸病倒住院模樣曝光！ 媽媽爆哭告白網友超心疼
林逸欣日前在婚禮上播放成長影片，被網友譽為她是被愛富養長大的女孩，和爸媽深厚的感情跟良好的互動，都是社群熱議話題，近日她的醫生林爸爸因身體不適住院，需靠輪椅來行動，讓網友們相當擔心林爸爸的身體狀況。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 1