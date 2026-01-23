他赤手登峰曾獲奧斯卡！艾力克斯‧霍諾德5大傳奇事蹟

美國傳奇攀岩家霍諾德（Alex Honnold）將在24日挑戰徒手攀登台北101。（圖／東森新聞）





美國知名攀岩家艾力克斯‧霍諾德（Alex Honnold）將於明（24日）挑戰徒手攀登台北101，成為全球觀眾矚目的焦點。這位「真人版蜘蛛人」以高難度徒手攀岩聞名，本次挑戰將於全球同步透過Netflix直播。本文帶您以霍諾德一生中的五大事蹟，認識這位攀岩傳奇。

1.徒手征服酋長岩

霍諾德最知名的成就之一，是在2017年無繩索攀登美國優勝美地國家公園的酋長岩，高度達915公尺，機嚕垂直的岩壁，讓這趟旅程全程耗時3小時56分鐘。過程中沒有任何保護措施，錯一步就可能喪命。這場攀登被譽為徒手攀岩的里程碑，也讓霍諾德因此成名。

2.紀錄片《赤手登峰》奪下奧斯卡

霍諾德的徒手攀登酋長岩的經歷，被拍成紀錄片《赤手登峰》（Free Solo），該片不僅呈現驚心動魄的攀登過程，也揭示他在極端環境下保持冷靜、精準判斷的心理特質。《赤手登峰》最終拿下奧斯卡最佳紀錄片等許多獎項，讓全球觀眾認識這位「真人版蜘蛛人」。

3.出版書籍《Alone on the Wall》

2015年，霍諾德出版自傳《Alone on the Wall》，記錄自己的攀岩經歷與心理歷程。書中展現他冷靜、自律的性格，這也是他能長時間專注、完成高難度徒手攀岩的關鍵。

4.成立霍諾德基金會

除了挑戰極限，霍諾德也致力於公益。他成立「Honnold Foundation」並推動太陽能計畫，幫助弱勢社群取得可再生能源，同時降低環境衝擊。自2012年起，他將自己約三分之一的收入投入基金會，至今已資助全球近100項太陽能相關項目。

5.首度挑戰城市摩天大樓

此次台北101攀登，是霍諾德生涯首度挑戰城市摩天大樓。他將徒手攀登508公尺高的建築，全程不使用保護措施。霍諾德表示，這次挑戰技術與體能要求極高，而101大樓表面多為玻璃材質，攀爬點非常有限，任何差錯都可能造成危險，如今身為人父，他更注重安全與風險控管。他希望觀眾能透過直播，感受攀爬的樂趣與童心。



