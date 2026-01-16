他赴日旅遊順便考英檢「價差近3千元」 百萬網友驚：太狠了

原PO去日本考雅思的英語檢定，報考費用比台灣便宜，換算台幣只要5700元。（示意圖／翻攝自unsplash）

台灣人非常喜歡到日本旅遊，沒想到現在還有人去日本「考英檢」。近日有民眾分享，他在日本報考雅思費用換算成台幣只要5700元，而在台灣報考則要8300元，價差近3000元，讓他忍不住直呼「效率高又便宜，推薦大家來日本旅遊不要錯過」，貼文曝光後引發熱議，吸引約166萬次觀看。

近日有網友在Threads發文分享，他到日本報考雅思的英語檢定，報考費只要台幣5700元，但同樣的考試在台灣卻要8300元，價差將近3千元，且考完隔天就會出成績，「效率高又便宜，推薦大家來日本旅遊不要錯過」。

廣告 廣告

原PO表示，因為剛好有出國行程，沒想到意外發現考試費用差很多，就選擇順便在日本考雅思。針對考試難度，原PO提到考場內說明只有英文，日本的考試難度和台灣差不多。

貼文一出吸引約166萬次觀看，不少網友表示，「你真的很會妥善利用資源，一定是個成功的人」、「出國還會想到要去考試的你也是很猛」、「一想到去日本旅遊還要憋尿考雅思，我就要瘋了」、「都出國玩了還想著考試真是個狠人」、「我記得有些學校會要求必須參加護照國的考試，申請前要注意一下」。

也有網友提到其他國家的價格、難度，「越南也是！價格差不多，CP值超高」、「香港要2040港幣（約新台幣8251元）」、「恭喜原PO拿到漂亮成績單！在澳洲花台幣9500考雅思的路過」、「我朋友說日本口說分數好拿高分，台灣正常，菲律賓小難，澳洲難高分」、「日本的德語檢定也比台灣便宜，不知道是日本人多，還是日本人不愛出國的原因」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

突遭追回租屋補助近5萬！她崩潰喊「比年終還多」 一票人都遇到

11歲女童大叫後猝逝！高大成分析死因：嚴重3天就致死

高鐵春節車票「1小時狂賣70萬張」 民眾超崩潰：史上最難搶