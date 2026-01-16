他起床右耳「像被關掉」急就醫竟是「耳中風」！專家示警：患者年輕化

記者簡浩正／台北報導

專家提影，若民眾出現明顯聽力下降或懷疑耳中風情況，建議儘速就醫。（圖／翻攝自freepik）

近日寒流來襲，不僅心血管疾病風險增加，專家也示警，「天冷，耳朵其實也會中風。」一名48歲上班族，一早起床發現右耳「像被關掉」突然聽不到，並伴隨惱人的嗡嗡耳鳴聲。原以為只是感冒或洗澡耳朵進水，硬撐至傍晚才就醫。經醫師診斷後發現為右耳重度「突發性感音神經性聽力損失」，俗稱耳中風，所幸發現不算太晚，經藥物治療輔以聽力輔具介入，聽力已獲得改善。

中華民國聽力師公會全聯會秘書長蔡鋕鑫表示，冬天不少民眾只注意手腳冰冷、血壓波動，卻忽略「耳朵」這個看不見、卻極度依賴血液循環的器官。冬季是耳中風的好發期，尤其在氣溫驟降的清晨與夜晚，更容易悄悄發生。

他解釋，內耳結構的供血來源是一條極為細小的「迷路動脈」，與心臟、腦部不同的是，它幾乎沒有備援血管。一旦血流因低溫而收縮、血液黏稠度上升，內耳便可能在短時間內出現缺血狀況。臨床上常見患者在天冷時突然發現聽力明顯下降、耳鳴加劇，甚至伴隨悶塞感或暈眩，卻誤以為只是感冒、耳屎或壓力大。事實上，國內外醫學文獻皆指出，突發性聽力損失本質上是一種「內耳缺血性病變」，若未在72小時黃金治療期內處理，聽力可能難以完全恢復。

蔡鋕鑫表示，近年耳中風患者已有年輕化趨勢，35至55歲的上班族、高壓族群並不少見。天冷本就會讓血管收縮，若再加上熬夜、壓力大、咖啡因或抽菸等因素，更容易讓內耳的微血管發生狀況。

他呼籲寒流來襲時，除了注意保暖、控制三高與規律作息，也別忘了傾聽自己耳朵的聲音。「是否真的聽不到，必須透過專業聽力檢測才能確認。」若民眾出現明顯聽力下降或懷疑耳中風情況，建議儘速就醫，經由醫師診斷並安排專業聽力檢測。

