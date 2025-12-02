他跌倒後四肢麻痛、夜夜失眠！「雙重微創手術」成功解頸椎壓迫

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】「終於能睡個好覺了！」68歲旅泰商人劉先生，一年前因跌倒造成頸部脊髓挫傷，雖經海外與國內醫院治療多次，但仍無法擺脫四肢無力、雙手麻木、右手無法上舉的困境；加上夜間疼痛難以入眠，讓他一度幾乎放棄治療。最近劉先生經友人推薦至臺中市立老人復健綜合醫院（中醫大市醫），由腦血管中心李漢忠副院長評估檢查後發現，他真正病因是第五至第七節頸椎椎間盤突出壓迫脊髓，並合併右手腕隧道症候群，非先前手術處的頸椎節段。

高規格顯微鏡+導航影像系統輔助 同步治療脊椎與手腕

中醫大市醫副院長李漢忠表示，劉先生在醫團隊建議下，進行「第五至第七節頸椎椎間盤切除併人工椎間盤置換」的微創手術，並在同一麻醉下，同步進行「右手正中神經減壓」。這場手術最後只花了2小時，出血量更控制在極低的 50c.c，透過高規格顯微鏡與導航影像系統輔助，大幅提升手術的精準度與安全性，術後患者也不需佩戴頸圈，就能快速復原。

跨科精準合作 多團隊聯手打造安全微創手術

中醫大市醫脊椎中心助理副院長張建鈞醫師指出，此次治療成功的最大關鍵，在於「跨科整合」及「精準醫療」。手術過程有神經外科、心臟內科、麻醉科、影像醫學科等團隊緊密合作，確保患者在處理心血管共病、麻醉風險及手術細節上都獲得最高標準的保護，提供給病患最適合的治療策略，避免無效手術。

脊椎退化非單純痠痛 有放射痛或麻木應立即檢查

李漢忠副院長也提醒，中樞神經一旦受損，可能會留下永久後遺症，因此正確評估、掌握時機、避免延誤治療非常重要。脊椎退化雖屬自然老化，但若疼痛沿手腳放射、持續惡化或出現無力、麻木等神經症狀，民眾最好及早就醫檢查。

