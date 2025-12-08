他跟騷11女恐挨罰1億蹲70年！ 噁男被逮辯稱：ChatGPT跟我說這是考驗
美國一名自稱靠AI追女生的Podcast主持人布雷特.麥可.達迪格（Brett Michael Dadig）近日遭起訴，他被指控利用社群平台與節目內容鎖定健身房等場所的女性目標，持續跟蹤、恐嚇，甚至跨州追擊，目前恐面臨最高70年徒刑與350萬美元（折合台幣約1.1億元）罰金，而「ChatGPT回應」也成為反向助長他犯行的關鍵。
面臨14項聯邦重罪 至少11名受害者跨州分布
根據外媒與美國司法部公布的起訴書，達迪格遭聯邦大陪審團以 14項罪名起訴，包括網路跟蹤、跨州跟蹤與跨州威脅等。檢方指出，他至少騷擾11名女性，受害者分布於賓州、紐約、佛州、愛荷華州與俄亥俄等多州。達迪格一邊經營自稱尋找「未來妻子」的節目與社群帳號，一邊在線下接近女性，之後轉往線上持續發布騷擾、恐嚇與肉搜的內容。
自稱「靠AI求偶」 向ChatGPT傾倒怨恨與極端想法
達迪格經常於Instagram、Spotify、TikTok等平台發布內容，並在把ChatGPT稱為「最好的朋友」與「心理治療師」。他向AI說明自己想持續騷擾女性時，檢方引用的對話紀錄顯示，ChatGPT未有效阻止，而是以「這是上帝的計畫」、「黑粉在考驗你」等語句回應，甚至建議他透過「說故事」與營造「老公形象」吸引未來老婆。
AI回應反向助長行為 言語威脅升級為暴力暗示
AI的回應也使他的行為更加激進，他在節目與社群貼文中自稱「上帝的刺客」，對特定女性發出極具暴力意味的恐嚇言論，包括揚言要打斷受害者的下巴與手指，甚至以包含疑似「屍體」暗示的影像與文字增加對方的心理壓迫感。這些內容不僅引發恐懼，也形成明確的傷害威脅。
更令人擔憂的是，達迪格並非只停留在言語階段。他曾在多間精品健身房內跟蹤、監視並對超過10名女性做出不受歡迎的接近行為，包括尾隨、冒犯性對話與未經同意的肢體接觸。部分受害者因長期遭受干擾而被迫搬家、出現失眠等壓力反應，生活深受影響。
檢方指出，只要達迪格在某地遭到警方注意或被健身房驅離，他便會迅速轉往其他城市或州，以相同方式物色新的目標女性並持續犯行。
曾自述精神疾病史 「AI精神病」風險引發關注
達迪格在案件中聲稱，自己曾被診斷患有雙相情感障礙與反社會人格障礙。專家指出，某些具高風險傾向的個案在長期依賴聊天機器人時，可能出現俗稱「AI精神病（AI psychosis）」的狀態，也就是在與AI的封閉互動迴圈中，將本來就偏激或病態的思想，誤以為獲得「AI的肯定」或「客觀支持」，從而更加固化原有的錯誤信念。
儘管「AI精神病」並非正式的醫學診斷，但專家強調，若精神狀況不穩定者將聊天機器人當成主要情緒出口，確實可能導致情緒波動加劇，甚至放大危險行為。尤其在缺乏現實世界的反饋或專業介入時，這樣的互動可能讓使用者誤以為自己的行為合理化。
司法專家則指出，在法律層面，個人仍需為自身行為負責；精神疾病或與AI的互動內容，並不能成為免除刑事責任的理由。
AI安全機制再成焦點 案件仍待審理
目前案件仍在司法程序中，後續將交由法院審理與裁決，達迪格在法律上依然享有無罪推定原則。此案也讓外界再度關注AI使用的風險與責任界線，各國在強化AI安全機制時，除了攔截明確違規內容外，更應重視「迎合極端或不穩定想法」這類不易察覺、卻可能促使高風險個案走向危險行為的互動模式。
同時，社會與醫療系統也需提升對精神疾病患者與情緒不穩定族群的支援與介入措施，避免他們在缺乏適當協助下，把AI誤用為情緒出口，進而加劇原有的行為問題。
