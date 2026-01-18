他身邊友人想進1行業只因高薪 網無奈直呼：太天真

[FTNN新聞網]實習記者蔡明惠／綜合報導

許多人想進入科技業領取高薪工作，但能力和條件會影響薪水，日前就有網友在Dcard版分享，他本身待在科技業做行政職，一直遭到友人希望幫忙內推進去，同時要有50K才願意，對此原PO直呼太天真，「一群只相信網路上說的科技業都高薪」，想高薪又嫌工時高。

許多人想進入科技業領取高薪工作，但能力和條件會影響薪水。（示意圖／Unsplash）

最近有網友到論壇上發文透露，他表示自己不是工程師，只是一名在科技業領基本薪資的行政職，被身邊許多人詢問希望能透過內推的方式轉職進去，但同時又要求月薪有50K以上，讓原PO直呼「只相信網路上說的科技業都高薪」，沒有思考能力。

廣告 廣告

該文一出，有一派網友們在底下回應，「我都把沒在聯絡的人刪好友，一方面是怕詐騙的問題，一方面的原因是你文中提到的問題，只能說人性，唉」、「遇到這種不是都表面上答應，私底下什麼都不做就好嗎」、「人家沒料就不要理不就好」、「放生吧，你們注定不同圈子」、「不要理跟你不同階級的人，快把他們趕走」。

此外，還有人則留言提到，「身邊也有文組頗眼紅科技業工作好找、高薪爽拿」、「非五萬 科技業好像真的有點太低」、「5萬真的是低標了，你朋友沒說錯」。

更多FTNN新聞網報導

送貨司機「輕鬆又高薪」？傳月薪破5、6萬 網搖頭：壓力大到你崩潰

沒工作就滑手機！00後新人職場態度惹怒前輩 網友一面倒反擊

帳戶多出103萬！工程師憂詐騙急報警「竟是老闆發年終」 網疑騙流量吵翻

