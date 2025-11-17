他躲廁所打針，卻被笑是吸毒！面對職場與投保困境，糖尿病5大自保策略一次看

從跑廁所偷偷打針，到被同事笑「在吸毒」，糖友在職場與投保上仍承受許多誤解與壓力。《康健》整理糖友職場與投保5大自保策略，協助糖友爭取應有的平等對待。

林小姐在第二胎產後血糖一直不太穩，最近又懷上第三胎，被診斷妊娠糖尿病，得天天測血糖、打胰島素。但她在無塵室上班，穿脫無塵衣很麻煩，加上三餐又不固定，只能趁上廁所的空檔偷偷打針，結果血糖反而更加失控。

30歲的業務李先生正值事業起飛，卻確診1.5型糖尿病（潛伏型成人自體免疫糖尿病）。常在打胰島素時，同事取笑他「在吸毒」，主管還規定他到廁所打針，讓他覺得很難堪。「可怕的不是疾病本身，而是別人的異樣眼光，」他說。

這些故事不是少數案例，而是許多糖友在職場常遇到的困境，而不僅是職場上若有似無的歧視，連保險都會遭遇許多阻礙。

從「平等對待」開始，打造友善職場

隆安診所院長羅文一在基層執業20年，他觀察，糖友只要血糖控制得好，通常問題不大，一旦血糖失控，「特別是打胰島素，很多人以為是『病很重』。」

然而，正確且早期啟動胰島素治療，反而能幫助控制血糖，預防或延緩併發症的發生。

「我印象最深的是，有一位糖友說，他只希望主管和同事把他當成一般人，不必特別好，也不必特別差，」前台大醫院護理師汪宜靜說，不只糖尿病患者，職場對所有病人都應該有平權觀念。

台灣基層糖尿病學會常務理事徐慧君說，職場友善並非對患病員工特別照顧，或降低工作標準，而是透過彈性管理方式，讓病人有機會留任、繼續貢獻。

哪些職場行為已違法？糖友權益要知道

勞動部勞動條件及就業平等司視察劉栩含表示，《就業服務法》規定，雇主不得因求職者或受雇者有身心障礙，存有偏見或歧視，導致其權益受損。即使沒有身障手冊，但具有疾病者（包含糖尿病）也同樣受保障，且不只適用於雇用當下，也涵蓋升遷、調職與退休等所有職涯階段。

若糖友遭遇歧視或不合理要求，最直接的求助管道就是地方政府勞工局，若證實違反法規，雇主可依法處以30萬～150萬元罰鍰。

2025年7月起，勞動部推動「身心障礙者職場合理調整行政指導」，提供身心障礙者，或是具資料佐證有障礙處境的實質需求勞工，在不造成雇主或同事不成比例或過度負擔的情況下，進行必要調整，包括工作內容、工作時間、工作環境和軟硬體設施。

保險也卡關？醫師被拜託「不要註記糖尿病」

除了職場，投保時的壓力也是糖友常見焦慮。博新小兒科家庭醫學科診所院長許惠春指出，許多糖友在初次確診時都會掙扎，擔心未來投保遭拒或被加收保費。「有人甚至拜託我開藥時不要寫上糖尿病，但健保用藥不可能不下診斷，無法配合。」

糖尿病若控制不佳，確實會產生併發症，台灣基層糖尿病學會理事、瑞健診所護理師林冠怡強調，現在已有許多工具能幫助糖友穩定血糖，壽險業者應在糖友投保權益上展現更多友善。

許惠春舉例，壽險業者可設計獎勵制度，對長期控糖良好的糖友提供保費折扣，並結合持續性的營養指導、運動輔導與併發症後的心理支持，讓保單更有溫度，而不只是單純理賠金額。

目前多數保單以住院理賠為主，林冠怡認為，隨著醫療科技進步，應放寬涵蓋範圍，將門診與預防性醫材（如連續血糖監測儀CGM）納入理賠範圍，不僅能減輕糖友的經濟負擔，也是協助穩定控糖的實質鼓勵。

保險業正在調整，控糖愈穩愈有利

國泰人壽精算一部專案經理林民浩表示，保費計算以風險為基礎，平均理賠期望值較高、保費愈高，糖友的保費自然偏高。只不過，現在有許多控制良好、風險較低的患者，保費不應一體適用，計算上確實需依實證更細緻地分類。

至於是否會出現拒保？南山人壽教育主管溫卉瑜說，第一型糖尿病在核保上確實較嚴格，但第二型糖尿病的承保空間很大，只要提供健檢報告與控制紀錄，愈是完整，保險公司愈能精準評估風險，對糖友來說較容易順利投保。風險較高的糖友則採「延後承保」制度，先評估1～2年的控制狀況再決定。

糖友職場與投保的5大自保要點一次了解

從職場到保險，這些困境看似不同，其實都指向同一件事：制度還不夠友善，因此糖友需要具備基本的自我保護能力。以下是《康健》整理的5大實用自保要點：

1. 職場上主動提出醫療需求，爭取合理工作調整。

2. 職場遭遇不合理對待時保留證據，可向地方勞工局申訴。

3. 從確診起固定紀錄血糖與健康數據，累積投保所需證明。

4. 投保時誠實揭露病情，並選擇核保彈性較高的商品。

5. 善用外溢保單與健康管理，爭取保費折扣與額外回饋。

