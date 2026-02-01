他車禍重傷要送療養院！下秒「威脅公布自慰、私處影片」女友怕爆提告了

記者洪正達／高雄報導

許男車禍重傷無法自理生活，沒想到女友送他到療養院竟被他威脅要公布自慰、裸露等不雅片。

高雄許姓男子2022年與女友視訊聊天時，偷偷側錄她自慰等極度私密影片，後來許男車禍重傷導致生活無法自理，於是被女友送到療養院，沒想到引發許男不滿，緊接著在女友臉書貼文威脅公布裸照及到她家輕生等，案經高雄高分院審理後依妨害秘密等罪嫌併處8個月徒刑定讞，得易科罰金。

判決指出，許男與A女交往時，於2022年6月13日起到19日期間，在大寮區住處多次與女友視訊通話，在女友自慰、裸露胸部、生殖器時，偷偷側錄並備份在電腦及手機上，直到隔年5月，許男車禍重傷導致生活無法自理，於是被A女送往療養院安置，但許男心生不滿，威脅要公布所有私密影片。

許男在A女的臉書上貼文，嗆聲「你確定要我公布一切真實全部嗎」、「如果是沒關係 我公布一切去妳家自殺」，甚至貼上多張眼部去識別化及胸部遮擋的照片，A女發現後心生恐懼，於是報警處理，後續經移送、起訴後，案經一、二審均依妨害秘密、恐嚇等罪嫌各判處許男6個月徒刑，合併執行8個月徒刑，如易科罰金以1000元折算一日。

