他載具多1動作「發票爽中700元」 萬人照做也入帳

近日有網友透露，App Store的發票不會自動兌獎，但只要新增發票載具選「跨境電商電子郵件」，就能讓Netflix等程式的消費發票自動兌獎，增加中獎機會，而他一用就中700元，引來萬人瀏覽轉發，實測後也傳來不少好消息。

一名網友在threads發文表示，App Store的發票不會自動兌獎，若在Netflix、Spotify、遊戲、iCloud有消費不代表有對獎，必須先下載財政部的「統一發票對獎」，進行載具歸戶，選「跨境電商電子郵件」後，輸入自己apple帳號的電子郵件，就會多出一票App Store消費的發票匯入，並透露自己歸戶完直接中獎700元。

貼文一出，吸引萬人關注並實測，紛紛表示「感謝您拯救我差點錯過的200元」、「確實有 感恩 謝謝您讓我知道我花了更多錢，結果一樣沒中任何一張」、「謝謝你 根本天使來著 中了500 馬上入帳」、「歸戶+1，30元的icloud發票中過500，開心」、「天啊，真的中200！好開心！好人一生平安」、「感謝分享！原來財政部app那麼好用，我好像是歸戶前中的但沒發現，反正領到200了」、「因爲這則po文，賺到500。感謝版主」。

