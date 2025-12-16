他輕忽「1症狀」慘大腸癌！醫列「10大癌症前兆」

記者施春美／台北報導

醫師劉博仁表示，一名患者將便血歸因為痔瘡，直到頭暈就醫，才發現得了大腸癌。(示意圖／pixabay)

癌症是國人十大死因之首。醫師劉博仁表示，不少癌症患者確診後回想，其實早有前兆，近日他就遇到2名案例，一人是輕忽胃脹症狀，4個月後確診為膽管癌；另一人則是將排便出血歸因為痔瘡，直到頭暈就醫，才發現得了大腸癌。劉博仁並列出10大癌症警訊，提醒一旦出現應就醫檢查。

營養醫學專家、醫師劉博仁在其臉書表示，在癌症發生時，身體其實會警示，只是人有無察覺。上述2名案例，其中一名患者因消化不良、胃脹、胃悶痛，看醫生近2個月，被診斷為胃酸逆流，做了胃鏡、吃了胃藥，症狀仍未改善，又過2個月，患者出現皮膚與眼睛發黃（黃疸），進一步做了腹部超音波檢查，才發現是膽管癌。

他表示，第2個案例是本身有痔瘡，偶爾便血，以為是老問題，直到血便次數變得頻繁，同事提醒「臉色很蒼白」，他也常覺得頭暈，才決定就醫，檢查後發現是大腸癌，且已合併貧血。

劉博仁表示，上述2案例顯示，習慣的症狀出現改變，就是一個重要警訊，雖然不是每個症狀都代表癌症，但出現改變值得檢查。以下為台灣常見10大癌症警訊。

• 肺癌：持續咳嗽、咳嗽型態改變、胸悶

• 大腸癌：血便、排便習慣改變、貧血疲倦

• 乳癌：乳房或腋下硬塊、乳房形狀改變

• 肝癌：右上腹悶痛、食慾差、黃疸

• 攝護腺癌：排尿困難、夜尿變多

• 口腔癌：口腔潰瘍久不癒合、口內腫塊

• 甲狀腺癌：頸部無痛性腫塊、聲音沙啞

• 胃癌：消化不良持續、上腹不適、體重下降

• 皮膚癌：痣快速變大、形狀不規則

• 胰臟癌：上腹或背痛、黃疸、無故消瘦

