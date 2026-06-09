他轉行到「夢幻職業」！坐風水寶地滑手機到下班 同業看法不一
錢多、事少的夢幻工作真的出現了？有網友分享，身邊友人轉換跑道投入殯葬業，擔任「靈骨塔管理員」，不僅工作時間固定、月薪4萬5且保障年薪14個月，上班期間幾乎都在玩股票、打遊戲，甚至還會抱怨太無聊，直呼「真的可以一輩子作到死都不離開」，貼文曝光掀起網友熱議。
一名網友在Threads發文分享，朋友從保險業務員轉行當靈骨塔管理員，意外得知該職業原來不用銷售塔位，而是負責一般的管理工作。原PO指出，該工作每天工時8小時、月休8天，例假日另計，月薪約落在4萬5千元，福利也相當不錯，保障年薪14個月，讓他聽完不禁大讚「還真的可以一輩子做到死都不離開」。
貼文曝光掀起熱議，有網友質疑4萬5的月薪並不算高，且「八字」也要夠重，原PO則回應表示，4萬5千元聽起來雖然不是特別高，但朋友每天「上班就在等下班」，上午能看盤完股票，下午改打遊戲，每次訊息都是秒回，還會抱怨「太無聊」，根本毫無壓力。
針對八字問題，原PO則解釋，該名朋友是虔誠的基督徒，「我是沒聽過基督徒在講什麼八字硬不硬的？他現在算不算是上帝的守門人？」
原PO也透露，朋友的工作環境依山傍水，還有樹木圍繞，不說根本不像在生命園區，而且經常舉辦法會，設有多尊神像，笑稱「會陰的只有冷氣太涼吧？」他也說，即該職業賺得少點又如何？人生活得開心愉快最重要，「他的客戶家屬付錢給他，讓他替他們的先人爽，還賺功德耶。」
一名同樣從事靈骨塔管理員的網友也出面表示，每天工作真的是上班等下班，甚至手機還會滑到沒電，「如果顧塔位有臨時缺會有人想來做嗎？想找一個人代班2天，在高雄」。
不過也有人持相反意見，表示平時電話根本接不停，還要負責接洽晉塔與所有法事，常常需要跑上跑下，甚至也要配合家屬良辰吉時延後下班時間，期間還可能遇到很多突發狀況要處理，經常忙到沒時間吃飯，並不像原PO說得輕鬆。
更多鏡報報導
暴雨連炸堅持穿布鞋？台北人揭拖鞋「最大敗筆」掀共鳴
14歲少女碼頭拍美照踩空落水亡 岸邊同伴喝奶茶「嘻笑旁觀」超冷血
砰砰！正妹網紅與男友視訊一半遭前任「2槍斃命」 後座2歲兒全程目睹
46歲傅子純血癌驟逝留下傷心妻子...悲痛發聲172字「心碎了」全文曝光：來世我們再找到彼此
其他人也在看
見傅子純遺容崩潰！高欣欣痛罵「搞什麼東西呀」 曝遺孀現況惹鼻酸
出道超過24年、曾演出《新兵日記》等戲劇的演員傅子純，近日剛從印尼峇里島度假返台，7日下午16時許因「急性血癌」（白血病）病逝於淡水馬偕醫院，享年46歲。突如其來的消息讓親友、粉絲不敢置信。第一個趕到醫院、與傅子純情同姊弟的高欣欣透露，她抵達醫院時傅子純已離世，見到對方遺容難以接受痛罵「在搞什麼東西呀」，並曝光遺孀現況。
雨彈繼續炸！「大量雲雨帶」向中南部移 12縣市豪、大雨特報 大雷雨轟2地
氣象署今（10）日針對12縣市發布豪雨特報，表示受到滯留鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市及屏東縣已有豪雨發生，今日高雄市山區有局部大雨或豪雨，苗栗以南地區及花東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積淹水，連日降雨，山區仍請留意坍方、落石及土石流。
東森深度周報／邪惡早餐排行榜 飯糰高負擔第一名
東森深度周報／邪惡早餐排行榜 飯糰高負擔第一名
公審黃山料全網熱議 律師點破關鍵：影片讓多米多羅「人設崩壞」
台灣暢銷作家黃山料近日遭YouTuber多米多羅拍片公審，批評他的書籍很水、是不合格的作家，並狠酸「不要浪費紙好嗎！」連日引討論，林智群律師說，這個影片讓多米多羅人設崩壞。多米多羅的人設是「講幹話」，結果這個影片讓大家了解到他竟然有料。
唐綺陽 6 月星座運勢｜巨蟹三行星齊聚受矚目 12 星座水逆、感情、工作一次看
星座專家唐綺陽在6月星座運勢直播中指出，6月整體能量進入「火象主導、節奏加快」的交接期，也正好遇到節氣交接（夏至前後），氣場與環境變動劇烈，使整體局勢更不穩定，也更容易出現突發事件與結構性轉變。這是一段「轉折密集期」，包含工作、關係、人生方向，都可能出現明顯分界。
胡瓜斷聯10年！陳盈潔病危全靠他代發言 不解許常德這行為
【緯來新聞網】胡瓜今（9日）舉辦記者會，宣布領軍的演唱會《鑽石舞台之夜》即將重返北流，然而提到樂壇大
台股盤前／費半重挫近2%！台指夜盤殺799點 台股反彈行情恐受阻
美股在反彈後再度出現獲利了結賣壓，費城半導體指數重挫近2%，台指期夜盤同步大跌799點，台積電期貨盤後下跌25元，加上融資單日增加128億元，市場追價氣氛升溫卻碰上國際股市轉弱，台股今（10）日開盤恐面臨沉重賣壓，挑戰昨日強彈1201點後的續航力。
偵查隊分隊長陷貪瀆風波！涉洩密臨檢勤務給電子遊戲場…遭自家人拘提
嘉義市警察局第一分局偵查隊何姓分隊長遭檢舉，跟某連鎖電子遊戲場關係密切，疑有涉嫌洩露臨檢勤務及貪瀆情事，檢調昨天（9日）發動搜索，並拘提，帶回何男在內7人到案，詳細案情仍待釐清，所屬分局強調，基於維護警察風紀，秉持勿枉勿縱，同仁如有涉案，從重議處，嚴懲不貸。
學生全免費 第一線教保人員只能摸黑吃冷飯
【記者 沁諠／台北 報導】近期部分縣市陸續宣布「學生全面免午餐費」，減輕家長經濟負擔，政策方向值得肯定。然而，
翻身機會來了！罕見雙重吉兆發威 「4生肖狂吸財氣」躺著都能賺
近日迎來極其罕見的「金星合木星」與「海王星合月」雙重吉兆。塔羅牌老師艾菲爾在臉書提到，占星學中，金星象徵財富、物質享有與審美價值，木星則是帶來擴張、幸運的第一大吉星，兩者交會預示一波財富機遇正席捲而來。雖然海王星的加入，容易讓人產生迷惘感，但只要腳踏實地，將會被金木的和諧能量實體化。他點名4生肖「鼠、龍、羊、豬」的財帛宮已被點亮，原本凝滯的資金水位正強勢翻紅。
快填申請單 每1人發6000元領6個月
勞動部推動「勞工就業通計畫」，旨在協助受國際情勢影響的失業勞工重返職場。雇主若聘用符合資格者，每人最高可領3.6萬元獎助金。該計畫整合就業媒合、職場訓練與職務再設計，如中高齡轉職者小珍便成功轉銜並改善作業環境。此舉不僅有效縮短勞工待業期，更協助企業補實人力缺口，透過多元獎勵與全方位支持措施，打造勞資互利共好的環境，強化職場穩定度與留才成效。
雨彈狂轟「蟑螂大軍恐鑽入家門」！最高飛5公尺 1滅蟑神招讓牠消失
梅雨鋒面來襲，各地雨勢明顯，要留意可能出現積淹水狀況，原本躲在水溝內的蟑螂還能被沖出來逃命，甚至跑進家中繁殖。對此，環境部提供防蟑有3不原則，不讓蟑螂有機會在家裡繁殖。
浪貓意外成人氣王！小貓每日擊掌「眼神死」讓網友笑翻
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導 日前國外一處園區內的幾隻貓咪意外成為網路焦點，牠們憑藉著各自的獨特魅力迅速累積 …
空姐沒告訴你的事！是否經常搭機，根據登機「一習慣」即可判斷
每一次踏入機艙，對許多人來說只是旅程的起點，但對維持客艙秩序的機組人員而言，考驗才剛開始。當空服人員站在艙門口，一邊面帶微笑問候、一邊檢查登機證時，他們的眼神早已啟動專業的「掃描模式」。其實從乘客踏進機艙的那一刻起，空服員往往已經能大致判斷對方是不是經常搭機的人。令人意外的是，關鍵不在穿著打扮，而是一個許多人每天都在做的登機習慣。（記者唐家興）
咖啡廳講話「吵到讀書」！女客收紙條要求安靜 氣炸：這不是圖書館
近年「咖啡廳辦公」、「咖啡廳讀書」蔚為風潮，越來越多人會帶著筆電、課本到咖啡廳讀書或工作。但近來一名女子在路易莎內用時，卻被一旁學生嫌棄講電話太吵，還遞給她一張便條紙「要求安靜」，讓她相當不滿，當場反擊！
飛機餐誰家最好吃？長榮華航星宇掀論戰 一款飛機餐被推爆
搭機出國時，飛機餐好不好吃絕對是關鍵！一名喜歡長榮航空飛機餐的女網友習慣出國都選搭長榮航空，但偏偏媽媽卻是華航的忠實粉絲，讓她趕緊上網發文求救，詢問大家的飛機餐喜好。這篇貼文成功吸引大量網友討論，意外讓星宇航空成為飛機餐界的高人氣指標。
身體早有警訊卻常被忽略，醫揭：疲勞、體重變化恐是重大疾病前兆
近期社會關注多起健康事件，也讓許多人開始反思：「為什麼有些人平時看起來健康，卻在短時間內出現重大健康問題？」 對此，林美秀醫師指出，民眾最常見的健康誤解之一，就是將「沒有明顯不舒服」等同於「身體沒有問題」。事實上，部分血液疾病、免疫系統疾病，甚至某些癌症，在早期階段往往沒有明顯症狀，只會以極為細微的身體變化呈現。 身體早已發出訊號，卻常被當成疲勞或壓力林美秀表示，臨床上經常發現，許多患者在確診後回溯病程，才意識到數週甚至數月前，身體早已出現異常徵兆，只是當時未加以重視。 常見早期變化包括：* 容易疲勞、體力明顯下降* 食慾改變* 不明原因體重減輕* 容易感冒或反覆感染* 精神狀態變差 然而，這些症狀單獨出現時並不具特異性，常被誤認為是工作壓力、睡眠不足或年齡增長所致。 林美秀醫師提醒：「如果這些狀況持續數週甚至數個月，就不應單純歸因於疲勞，而應進一步檢查原因。」 血液疾病更難察覺，早期症狀常被忽略林美秀醫師指出，血液系統負責全身運作，相關疾病初期往往沒有明確疼痛或局部症狀，因此更容易被忽略。 可能的早期表現包括：* 持續疲倦* 臉色蒼白* 容易瘀青或出血* 反覆感染* 淋巴結腫大 由於
非大閘蟹！日「這款蟹」竟檢出致癌「戴奧辛」 醫嘆半衰期長:是世紀之毒
食品藥物管理署今（9）日公佈最新邊境商品查驗不合格名單，其中，上銀國際貿易有限公司自日本進口「日本絨螯蟹」，在邊境竟檢出會致癌的世紀之毒「戴奧辛」每克濕重4.5皮克及8.0皮克、戴奧辛與戴奧辛類多氯聯苯含量總和每克濕重10.1皮克不符規定，這2批、共10公斤的日本絨螯蟹全數依規定退運或銷毀，食藥署針對「上銀國際貿易有限公司」在邊境調整為逐批查驗，抽驗比例為100%。（記者：簡浩正）
不用繳健保費！４縣市宣布「全額補助」年省近萬元，申請條件、上路時間一覽
台灣正式進入超高齡社會，65歲以上人口已突破467萬人，占總人口20﹒06％，相當於每５人就有１位是65歲以上長者。面對人口結構的快速老化，各地方政府紛紛推出老人福利政策，除了台東、南投、苗栗外，新竹
爬山竟挖出5公斤黃金！2男發現神秘寶藏 爽領1824萬元
在山區健行時意外發現寶藏，兩名捷克登山客因此獲得近50萬歐元（約新台幣1824萬元）獎勵。這批由黃金、古幣與珠寶組成的珍貴寶藏，不僅被譽為捷克近年最重大考古發現之一，也刷新當地尋寶獎金紀錄。