他轉行到「夢幻職業」！坐風水寶地滑手機到下班 同業看法不一

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一名網友分享，朋友轉行當靈骨塔管理員，工作內容相當輕鬆。示意圖／photoAC

錢多、事少的夢幻工作真的出現了？有網友分享，身邊友人轉換跑道投入殯葬業，擔任「靈骨塔管理員」，不僅工作時間固定、月薪4萬5且保障年薪14個月，上班期間幾乎都在玩股票、打遊戲，甚至還會抱怨太無聊，直呼「真的可以一輩子作到死都不離開」，貼文曝光掀起網友熱議。

一名網友在Threads發文分享，朋友從保險業務員轉行當靈骨塔管理員，意外得知該職業原來不用銷售塔位，而是負責一般的管理工作。原PO指出，該工作每天工時8小時、月休8天，例假日另計，月薪約落在4萬5千元，福利也相當不錯，保障年薪14個月，讓他聽完不禁大讚「還真的可以一輩子做到死都不離開」。

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貼文曝光掀起熱議，有網友質疑4萬5的月薪並不算高，且「八字」也要夠重，原PO則回應表示，4萬5千元聽起來雖然不是特別高，但朋友每天「上班就在等下班」，上午能看盤完股票，下午改打遊戲，每次訊息都是秒回，還會抱怨「太無聊」，根本毫無壓力。

針對八字問題，原PO則解釋，該名朋友是虔誠的基督徒，「我是沒聽過基督徒在講什麼八字硬不硬的？他現在算不算是上帝的守門人？」

原PO也透露，朋友的工作環境依山傍水，還有樹木圍繞，不說根本不像在生命園區，而且經常舉辦法會，設有多尊神像，笑稱「會陰的只有冷氣太涼吧？」他也說，即該職業賺得少點又如何？人生活得開心愉快最重要，「他的客戶家屬付錢給他，讓他替他們的先人爽，還賺功德耶。」

一名同樣從事靈骨塔管理員的網友也出面表示，每天工作真的是上班等下班，甚至手機還會滑到沒電，「如果顧塔位有臨時缺會有人想來做嗎？想找一個人代班2天，在高雄」。

不過也有人持相反意見，表示平時電話根本接不停，還要負責接洽晉塔與所有法事，常常需要跑上跑下，甚至也要配合家屬良辰吉時延後下班時間，期間還可能遇到很多突發狀況要處理，經常忙到沒時間吃飯，並不像原PO說得輕鬆。



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