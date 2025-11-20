他辯稱「鼠蹊部異常隆起」是GG！海關檢查後竟掏出2隻「瀕危鸚鵡」

有美國公民試圖將瀕危物種「橙額錐尾鸚鵡」偷渡進美國。（圖／翻攝自U.S. Attorney

美墨邊境日前傳出1起離奇走私案。1名居住在墨西哥提華納（Tijuana）的美國公民馬丁內斯（Jesse Agus Martinez），因涉嫌在內褲中藏匿2隻施打鎮靜劑的瀕危物種「橙額錐尾鸚鵡」（Eupsittula canicularis），試圖將其自奧泰梅薩入境口岸（Otay Mesa Port of Entry）偷渡進美國，而遭聯邦大陪審團起訴。

綜合外媒報導，事件發生在今年10月23日。美國海關及邊境保衛局（U.S. Customs and Border Protection，CBP）1名官員在檢查時注意到馬丁內斯的鼠蹊部出現異常隆起。

儘管他多次聲稱那是他的「pirrin」（西班牙語的「陰莖」），但海關後續在他的內褲中發現2個棕色袋子，裡頭各裝著1隻「橙額錐尾鸚鵡」的雛鳥。這些鳥類被發現時仍有生命跡象，但因為被施打鎮靜劑而處於昏睡狀態。

美國魚類及野生動物管理局（United States Fish and Wildlife Service，FWS）人員到場後確認，牠們是原生於墨西哥西部與哥斯大黎加、自2005年起就被列為瀕危的物種。

歷史最悠久的全球性非營利自然生態保護機構「國際自然保護聯盟」（International Union for the Conservation of Nature）亦將此物種視為極度瀕危。

檢方指出，若馬丁內斯成功偷渡，將直接繞過必要的檢疫程序，使禽流感等高度傳染性且可能致命的疾病有機會流入美國境內。2隻雛鳥事後已交由邊境獸醫單位照護，並送往美國農業部動物進口中心隔離，目前狀況穩定。

馬丁內斯事後則向官員供稱，他之所以把鳥塞進褲子，是因為沒有合法入境文件，原本計畫將牠們放在貨車的鞋盒裡。他過去曾被紀錄涉及鳥類走私，此次又遭控「違法進口」，恐面臨最高20年監禁與25萬美元的罰金，FWS目前已對案件展開調查。

