他逆風挺陳水扁 提金融、科技政績：沒有任何台灣領導人可超越

資深媒體人汪潔民今逆風力挺陳水扁對金融、科技的相關政績，「沒有任何台灣國家領導人，可以超越阿扁的政績與對國家的貢獻」。（翻攝臉書／陳水扁新勇哥物語）

原本《鏡新聞》於1月4日首播的《總統鏡來講》，突然在開播前喊卡，前總統陳水扁透露，「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」。此消息曝光引發熱議，有許多人認為陳水扁保外就醫應低調點，資深媒體人汪潔民今（7）日逆風力挺陳水扁對金融、科技的相關政績，「沒有任何台灣國家領導人，可以超越阿扁的政績與對國家的貢獻」。

《總統鏡來講》在4日開播前突然喊卡，陳水扁於臉書po文，提到雖然NCC放行《鏡新聞》線上播出，「矯正署林署長卻跟阿扁電話證實，行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠，期待阿扁主持《總統鏡來講》的朋友，抱歉讓大家失望了。」

此消息曝光後，許多網友留言認為，保外就醫就應該低調點，「保外就醫這麼高調，要別人怎麼做事？」對此，汪潔民今於臉書po文，「很多人不滿阿扁，理解！」他則是逆風力挺陳水扁，還點出陳水扁過去在金融、科技的相關政績。

汪潔民坦言，在台股衝高的過程，當時在2001年陳水扁啟動一次金改，讓台灣金融業徹底將國民黨執政留下的龐大的壞帳打消，吸引花旗、匯豐、渣打在台灣落根；面對科技逆風，陳水扁不顧一切推出兩兆雙星，挽救台灣記憶體、面板，而日本則是消失殆盡的兩個重要的產業。接著以光速的方式完成台中、台南、龍潭、及路竹科學園區，讓台灣科技產業蓬勃發展，除了多次造訪新竹工研院，並在台南六甲新增台南工研院，至今，台南已超越新竹為台灣最大產值的科學園區。

汪潔民提到更重要的是台北101大樓，在陳水扁規劃下期許成為亞太金融中心、一度是亞洲最高金融產業建築物，包含親手打造的信義計劃區。現在台灣金融產業年獲利突破一兆新台幣，「金融與科技，台灣無所畏懼，在此時此刻，台股飆破三萬；逆風為阿扁政績紀念！」最後，他強調沒有任何台灣國家領導人，「可以超越阿扁的政績與對國家的貢獻」。

