他逆風護航《世紀血案》硬扯《賽德克·巴萊》下水 釣出演員留言怒嗆：想造謠要等我死

《世紀血案》未經林義雄及家屬授權拍攝引發爭議，網友以《賽德克·巴萊》作為對照案例，卻遭該片表演指導徐灝翔親自出面澄清，相關討論在社群平台持續延燒。（翻攝自臉書）

歷史改編該不用問當事人？改編自台灣46年前、至今未破的歷史懸案「林宅血案」的電影《世紀血案》，近日爆出未取得被害人林義雄及其家屬同意即展開拍攝，引發社會輿論強烈反彈。然而在抵制聲浪延燒之際，有網友在Threads發文替劇組護航，並將魏德聖導演的《賽德克·巴萊》作為對照案例，卻意外引出該片表演指導徐灝翔親自發聲澄清，「想造謠可能還要等我死」。

《世紀血案》為何引發爭議？ 「林宅血案」改編是否需要家屬授權？

《世紀血案》爭議的導火線，源於監製在受訪時坦言，籌備期間因擔心遭林義雄本人反對，因此選擇未與當事人及其家屬接觸。相關說法曝光後，引發外界對創作倫理與歷史改編界線的質疑，批評聲浪認為，涉及重大人權與生命創傷的題材，應更審慎對待當事者感受。

廣告 廣告

然而有網友主張，歷史事件改編不必取得相關人士同意，並舉出《賽德克·巴萊》作為例證，試圖為《世紀血案》緩頰。

《賽德克·巴萊》真的未尊重遺族？ 徐灝翔還原拍攝內幕

針對網路上的類比說法，曾參與《賽德克·巴萊》籌備、並擔任表演指導的徐灝翔隨即在該網友的貼文下留言打臉。他指出，魏德聖導演在電影前期投入大量時間進行田野調查，不僅多次前往南投清流部落拜訪長老，也邀請賽德克族後代實際參與演出，整體拍攝過程強調尊重歷史與族群意見。

魏德聖曾赴莫那魯道墓前稟告 上映前安排遺族優先觀影

根據徐灝翔回憶，《賽德克·巴萊》開拍前，魏德聖曾親赴南投霧社的莫那魯道紀念園區，在墓前進行祭拜，並向先靈說明拍攝計畫。電影完成後，也特別安排回到清流部落進行內部試映，讓族人先行觀看。

當時不少遺族在觀影過程中談及祖先被迫遷徙的歷史，現場情緒凝重。這些溝通與回應，正是團隊努力面對歷史傷痕的方式。

徐灝翔回憶：「我記得很清楚，當年在部落，遺族們談起祖先被迫遷村的歷史，都還邊講邊哭！」同時也下重話表示，「我就是籌備期的工作人員，我還沒死！想造謠可能還要等我死！謝謝」

更多鏡週刊報導

為何大濛可以《世紀血案》卻不行？呂秋遠點原因發聲 李千娜殺青言論遭轟「捐片酬道歉了」

46年未破歷史傷痛被拍成電影！李千娜燦笑分享「取材林宅血案」拍攝心得遭轟 殺青貼文刪了

誰能拿下新竹縣？美麗島民調曝3強對決最新數字 這人領先