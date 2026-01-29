他通靈鐵口直斷「霍諾德攀101必摔死」慘遭打臉後神隱5天

美國極限自由攀岩傳奇霍諾德於1月25日成功挑戰徒手攀爬台北101大樓，在沒有任何繩索與安全防護的情況下，僅花費91分鐘便抵達頂端，成為史上第一個在101最高處自拍的人。然而這項歷史性壯舉卻引發網路風波。

一名自稱擁有通靈能力的網友於1月24日凌晨在社群平台Threads發文，預言霍諾德攀爬101會半途宣告挑戰失敗，甚至不排除會失足摔死。該網友表示，雖然霍諾德過去征服過許多比台北101更艱難的地點，證明經驗可以戰勝恐懼，但這次情況截然不同。他認為在上萬人同時觀看直播的壓力下，這是霍諾德從未經歷過的情境，因此斷言挑戰很難成功。

當1月24日因天氣因素宣布延期後，該網友更加堅持己見，聲稱延期就在他的預料之中，並將天氣因素解讀為霍諾德因心理壓力而挑戰失敗。面對網友質疑，原PO辯稱討論的不是恐懼問題，而是背負眾人期望的緊張感，如同要拿下全國第一的壓力。他甚至自信表示，預感自己的貼文隔天就會變成神串。

1月25日挑戰當天，霍諾德不僅成功登頂，過程更是游刃有餘。他在攀爬途中不斷與大樓內民眾揮手打招呼，與妻子互動，甚至在頂端圓環部分表演knee bar技巧，雙手放開暫時休息並補充鎂粉。原定4小時的挑戰，最終僅用時1小時31分33秒便順利完成。

挑戰成功後，該網友隨即改口發文，聲稱睡前感應到一股力量會協助霍諾德成功登頂，因此不再堅持失敗的觀點，並表示成功並不意外，強調人要相信直覺。這種前後矛盾的說詞引發網友強烈不滿。

大批網友湧入留言區要求原PO出面說明，批評其用詞惡毒、詛咒他人。有網友直言：「預言得很好，下次別預言了」、「人家成功了，怎麼不說話了」、「快點出來面對」。更有網友指出，該名自稱通靈者過去也曾預言蔡依林演唱會有巨大負能量等負面言論。

截至目前，該名網友已神隱5天未再回應，持續遭到網友灌爆留言要求道歉。這起事件凸顯網路預言文化的亂象，以及部分人士利用聳動言論博取關注的行為。霍諾德的成功不僅創造歷史紀錄，也間接戳破了毫無根據的預言。

