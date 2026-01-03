他逛超市被要錢！老翁「1舉動藏洋蔥」惹哭7.4萬人

生活中心／周孟漢報導



時常聽見有人形容「台灣最美的風景是人」對台灣人的善舉、品德、熱心讚譽有加。而在近日，1名網友透露，這天去超市消費時，突然被1名老人要錢，表示他和媽媽已經餓了很久，原PO一開始以為是詐騙，但後來還是決定幫助他，沒想到老人竟拿了「最便宜的這1物」讓原PO相當不忍心，加碼買了其他東西給老人，善舉曝光後引來7.4萬人大讚「沒有披風的英雄」。





他逛超市突被陌生人要錢！老翁挑食物「1舉動藏洋蔥」超暖結局惹哭7.4萬人

原PO逛超市被1名老人要錢，表示他和媽媽已經餓了很久。（圖／Threads ＠hsuwinni授權提供）

1名網友在Threads發文，透露這天在超市買東西時，突然有位老人上前搭話，問是否能給他些錢，並透露自己和媽媽已經餓很久了沒有吃飯，原PO第一時間以為是詐騙，但側隱之心還是忍不住，「我本想說帶他進全聯買熟便當給他吃，他說他沒有牙齒沒辦法，是不是可以買麥片？他就走到麥片區拿最便宜下層的，我就問他這樣就好嗎？他點點頭似乎不是個貪心的人」。

原PO發揮善心，多買了許多商品給老人。（圖／民視新聞網）





原PO見狀便加碼買給老人米麩和奶粉，想著「就算被騙也甘願」，之後結帳金額為500多元，但老人嘴裡一直小聲的說「本想跟我要向些零錢而已，結果買了這麼多，回去可以和老母親吃很多餐了」，原PO最後看他騎著破爛的腳踏車離開，坦言自己釋懷很多，「無論他是不是騙我，至少我對得起自己良心！」。









原PO坦言自己釋懷很多，「無論他是不是騙我，至少我對得起自己良心！」。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網資料照）





文章出爐後，短短2天就累積7.4萬人朝聖，紛紛感動寫下「沒有披風的英雄」、「我婆婆跟我說的：你想行善他，就幫他，如果他騙了你，那是他跟老天爺的事，老天爺自會給他報應」、「最少他沒有嫌東嫌西，而是拿取自己需要的，這才是真的有幫到他」、「我也覺得不是騙人的，祝你順利健康」、「像你這種人，真的活該獲得好運」、「好人一生平安」。













