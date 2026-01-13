他逛農會驚見「冬季保濕救星」僅49元！內行搶買大讚好用：台灣製造超棒

隨著冬季來臨，肌膚乾燥問題讓保濕產品需求大增，其中凡士林因成分簡單，還能保濕、滋潤及修護乾裂，成為許多人的首選。市面上的凡士林產品多以進口為主，然而最近有網友發現，台灣農會也推出自製凡士林產品，不僅價格實惠，更是道地的台灣製造。消息一出，引發熱烈討論，許多人紛紛表達對支持本土產品的興趣。

農會可買到台灣製凡士林

一名網友日前在Threads平台分享購物心得，表示凡士林是冬季保養的好幫手，但製造地幾乎都是中國，怎料他逛台南善化農會超市時，意外發現了台灣製造的「蓮霧花萃凡士林」，這款產品由屏東縣南州地區農會製造，當時特價49元，讓他感到十分驚喜，直呼「台灣有農會真的好讚」。

網友響應支持台灣製產品

貼文發布後，獲得眾多網友的關注與回應，「太感謝你的分享！最近也是在看凡士林，去賣場研究，小罐都是中國製，大罐的是美國製，但對我來說真的太大罐，有台灣製真棒」「好讚喔！我要買！我不能沒有凡士林，之前都買美國的，現在要支持我們的農會」「感謝分享，冬天真的很需要凡士林」「我也有這罐，超級好用」。

農會好物引發購買熱潮

許多人也趁機分享其他農會的優質商品，「我覺得農會產品都實力堅強！現在出遊有機會都想去農會逛逛」「農會裡頭真的有很多很棒的東西」「我之前去宜蘭冬山鄉農會，買過柚香精油凡士林，好愛」「南州蓮霧洗手乳也很好用」「冬山農會的柚子精油凡士林我也是每天用！非常舒服的味道」。



根據屏東縣南州地區農會官網資料，蓮霧花萃凡士林原價為90元，適用於臉部、嘴唇、手部及足部等乾燥部位，能有效滋潤修護。而宜蘭縣冬山鄉農會同樣有推出柚香精油凡士林，定價100元，不過目前顯示為補貨狀態。

▲凡士林能有效緩解皮膚乾燥問題。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

