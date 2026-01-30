他連喝7天貢丸湯膝蓋爆痛 檢查結果醫生直搖頭

（記者周德瑄／綜合報導）中國浙江一名40歲男子因連續7天飲用路邊攤販售的貢丸湯，膝蓋突然劇烈疼痛就醫，原以為只是痛風發作，沒想到檢查後竟被診斷為尿毒症晚期，腎功能幾近喪失。醫師指出，男子本身有多年痛風史，且合併高血壓與糖尿病，長期尿酸控制不佳，高普林飲食成為壓垮腎臟的最後一根稻草。

示意圖／男子原以為痛風發作，檢查後卻確診尿毒症晚期。（AI生成）

陸媒報導，該名男子因膝蓋痛到無法行走，被坐輪椅推進診間。醫師檢查發現，他的尿酸數值嚴重超標，腎臟已出現不可逆的損傷。醫師說明，貢丸湯這類濃肉湯在長時間燉煮後，食材中的普林大量溶入湯汁，濃度往往比原本食材高出數倍，對痛風或腎功能不佳者負擔極大。

醫師提醒，痛風患者若同時有慢性病，更應嚴格控制飲食，避免高普林食物如海鮮、火鍋、動物內臟及酒精飲料，並養成規律作息、適量運動與足量飲水，定期追蹤尿酸與腎功能，才能降低病情惡化與併發症風險。

