他進高鐵2年「調薪2次獎金12個月」 網歪樓讚門面：一定有挑過





歲末年終，不少人準備年後跳槽替自己加薪，薪資就是考量重點！一名高鐵站務員在網路上分享自己到職2年多，二職等升到三職等，底薪3萬5000元調至3萬9800元，加上津貼及補助，還有1年2次分紅，共6個月獎金，年薪約70多萬元，他表示外界常誤解高鐵站務的「底薪偏低」，但實際收入由多項津貼與加班費組成，月領5萬元以上相當普遍，遇國定假日甚至突破6萬元。雖然不算高薪，「但真的很穩定」。文章曝光後，引發網友熱議。

昨（4）日原PO在《Dcard》論壇PO文「高鐵站務薪水分分享」，他表示入職2年已調薪2次，共加薪4800元，目前底薪為3萬9800元，加上輪班津貼約4000元，月薪保底約4萬4000元。排班產生的雙倍加班費、國定假日出勤津貼及休息日自願加班，則是主要變動項目。

他指出，高鐵比一般企業更優的一點是「休息時間算工時」。站務員每日上班9小時，其中1小時休息也計薪，等同每日固定產生1小時的雙倍加班費，「光是休息時間有算工時這點台灣沒幾個企業做得到吧！」因此多數月領都在5萬元以上。

此外，高鐵每年1月與6月發放兩次獎金，近2年總額皆超過6個月，考績愈高領愈多。職等制度也影響薪資，該站務員為三職等，去年年薪超過70萬元；他透露，同單位四職等同仁年薪可達90萬元、五職等更上看110萬元。原PO強調，站務工作算不上「高薪」，但勝在穩定、安全，收入不中斷。

許多網友看了以後紛紛大讚「福利待遇真的不差」、「只要上下班沒有大眾運輸可以搭，都能搭計程車用企業簽單公司付錢」、「這薪水在中南部已經很不錯了」、「還有員工福利也很好，之前有高鐵朋友有分享他們買高鐵票才幾十塊～百塊（好像看距離）」、「怎麼感覺比公務員優質很多啊」、「這幾年高鐵薪水好像提升不少，不過要求的條件好像也變高了」、「同學在高鐵，薪資待遇真的贏外面很多公司，包含部分外商」、「當站務6年，平均月領65K沒加績效跟年終，休閒活動是買機票」。

但也有人認為沒有專業性「有朋友待過一陣子，最後還是離開去金融業了～畢竟長期來看沒什麼專業性，待太久離開後很難找到別種類型的工作…而且輪班制也蠻累的」、「認真問，高鐵的下一份工作會跳什麼？因為沒有看過外勤有中年人，所以推測不可能做到退休」、「大部分是變成內勤或主管不然就是去航空業」、「我跳國營」、「大部分人都安逸的繼續做，雖然嘴上會嫌，但不可否認～高鐵對員工 相較一般民間企業，真的很不錯！」

不過也有網友卻歪樓「每次路過都覺得高鐵很養眼」、「高鐵刷卡門口的站務人員都很正很帥…是不是有在挑…」、「同感」、「絕對有…感覺會放門面的臉都是第一關」、「女生是真的都正到靠北，然後衣服又很顯身材…每次過站我都希望排隊的人滿滿過我可以看久一點」、「有哦！沒顏值的不用來面試浪費時間」、「感覺比鼎泰豐挑得還嚴格，每個都超端正挺拔」、「很久以前有看到一個捷運駕駛帥到像明星，從西裝到髮型氣質都很優雅，頭髮稍微燙捲微染的帶點飄逸」、「之前看過櫃檯是超級大帥哥，然後女生都腿很長，長得也很漂亮」。

▼網友認為高鐵的員工高顏值。（圖／翻攝《台灣高鐵》粉專）

（封面圖／翻攝《台灣高鐵》粉專）

