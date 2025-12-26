他遇股災靠這招「反彈就買房」 不敗教主一句勸：用錢賺錢才最快
貸款投資新選擇？「不敗教主」陳重銘在粉絲專頁分享，自己靠著「理財型房貸」又多了6千萬的資金，他說明，雖然他有斜槓其他工作，但本業還是投資，「用錢賺錢才是最快的」。
陳重銘指出，讓他貸款出6千萬資金的方法就是「理財型房貸」，可以隨借隨還、按日計息。有人好奇他以前不是都存股嗎？怎麼現在也用黃金、白銀、銅、正2 ETF等作價差？他解答，「其實我自己的資金都拿來存股，像是台積電、中信金等。但是我會善用銀行的低利資金，借出來賺價差。」
陳重銘提到，今年4月股災時，他借了兩三千萬危機入市，大多是買正2 ETF，賺到錢之後7月去買了一間房子，如今股市在高點，他先把資金準備好。如果股市持續往上，自有的資金都ALL IN了，非常開心；但是如果股市往下，他將馬上從銀行搬錢，只要買大盤2倍ETF就好，反彈後又可以買房了，然後再去借錢等股災。
陳重銘說明，他前前後後辦過信貸、房貸、理財型房貸、股票質借等，這些資金就是幫忙賺錢的工具。不過他也強調，雖然投資要靈活，但「借錢進場要謹慎」，以免賠了夫人又折兵。
（封面圖／翻攝photoAC）
