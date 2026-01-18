他過年想帶家人出遊1原因打退堂鼓 直呼「不出遠門了」：把錢省下來

[FTNN新聞網]實習記者蔡明惠／綜合報導

即將迎來春節假期，許多人會提前規劃家庭旅遊行程，最近有網友到論壇分享，他起初打算想帶家人到東部走春，一查價格發現住宿的金額跟出國到日本的預算已經有得比，直呼決定不出遠門，在家睡覺或找餐廳吃，「把錢省下來，年後請假淡季去日本玩」。

即將迎來春節假期，許多人會提前規劃家庭旅遊行程。（示意圖／Unsplash）

日前一位網友在Dcard上發文透露，原先計畫過年時帶家人到東部出遊，搜尋住宿網站時發現民宿一晚的價格都落在6千至8千元，改建的老宅房源也不例外，而有設計感的旅館更是動輒破萬。原PO無奈表示，兩晚的花費已經可以飛一趟日本，直呼「查完價格後，我默默地把視窗關掉，然後打開航空公司官網查飛日本的機票」。

此外，原PO還提到，不只因為房價高，台灣目前觀光產業除了景點重複性高、住宿品質與價格不成正比，餐飲價格也抬高很多，大多時候都仰賴老街及夜市地點為主，直言觀光體驗下降，「去夜市隨便吃幾樣，一張500塊就不見了。反觀去日本，吃一碗道地的拉麵或定食，算上匯率，可能還比台灣百貨公司美食街便宜」，因此決定省下這筆錢。

該文一出後，許多網友們都在底下回應，「有個親戚在觀光景點老街擺攤，他們店休也是去日本玩，我就跟她們說沒在台灣玩支持國旅一下，他回我都長一樣又貴，誰要在台灣玩」、「關子嶺飯店費用，跟日本看著雪景泡溫泉的飯店費用一樣，關子嶺有什麼景」、「近年日韓住宿食物漲價不少，但是我還是不會在台灣玩啦」。

