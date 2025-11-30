他違規跨雙黃線被查 因「1疏忽」恐遭罰3萬6

社會中心／林依蓉報導

近日台中一名陳姓機車騎士，因貪圖一時方便在路口違規跨越雙黃線，遭到巡邏員警攔查。原以為只需面臨單純的交通罰鍰，未料經員警提醒，陳男才驚自己機車的車牌早已被註銷。原來這一切都是因為他「忘記續保機車強制險」所致，而這個「疏忽」恐讓該名騎士面臨3萬6000元罰鍰。





車主注意！他跨雙黃線被攔後果嚴重 騎士「1疏忽」違規代價恐遭罰3萬6

註銷牌照切勿繼續行駛或占用道路，以免被加重處罰。（圖／翻攝自中華民國交通部公路局官網）





根據《中時新聞網》報導，台中警方表示，他們巡邏發現一輛機車在轉彎處違規跨越雙黃線，隨即準備上前攔查。此時，巡邏車上的智慧車載系統立即發出警示，顯示該機車的「牌號異常」。警方上前關心並詢問陳男的狀況後，不料陳男對於自己機車牌照已被註銷一事毫不知情，顯得十分錯愕。直到員警出示相關畫面後，陳男才驚覺原來是自己「忘記續保機車強制險」，才會導致車牌照遭到註銷。

車主應定期檢查保險狀況並及時續保，切勿輕忽以免遭受高額罰鍰。（圖／翻攝自臉書「公路局：公路人」）





投保強制汽機車責任保險，不僅是保障自身與他人的權益，更是每位汽機車車主的法律義務與責任。警方提醒，依《強制汽車責任保險法》第49條規定，車主如未依規定投保或未及時辦理續保，經舉發可處1500至3000元罰鍰。此外，一旦逾期超過6個月仍未投保，主管機關可依第51-1條規定移請監理機關註銷車牌。如果車主仍使用已被註銷的牌照上路，依《道路交通管理處罰條例》第12條規定，最高可處高達36,000元的罰鍰，並須繳回車牌。因此車主應定期檢查保險狀況並及時續保，切勿輕忽以免遭受高額罰鍰或影響行車安全。

