他遭瘋狂鄰居控Wi-Fi「電磁入侵住家」！要求賠145萬…網抓「2細節」教反擊
耍花招想免費佔用Wi-Fi？美國加利福尼亞州（California）近日發生一起離譜的鄰裡糾紛，一名網友近日收到鄰居寄來的一封掛號信，內文指控他家Wi-Fi訊號穿過門廊、構成「電磁入侵住宅」，竟以此索賠4.7萬美元（約145萬元新台幣），要求她在30天內繳清，或是可以簽署協議，讓Wi-Fi路由器的所有權歸屬於鄰居，荒謬信件曝光後掀起熱議。
一名住在加利福尼亞州的網友日前在社群平台Reddit上PO出一篇題為「鄰居要求我為Wi-Fi穿過他家上空付費，還給我寄了一封正式信件」表示，鄰居最近從他住家門縫中塞了一封掛號信件，內容聲稱他家的Wi-Fi訊號會穿過對方住家門廊，竟以「電磁侵入住宅」（electromagnetic trespassing）為由，要求他賠償4.7萬美元，為此也讓他傻眼表示：「這是真實存在的嗎？」
不僅如此，鄰居還在信中表示，將以每立方英尺1美元（約31元新台幣）的價格向原PO收取住在該處3年的費用，信中還附上圖表、鄰居自己測量的頻率數據、關於空域權利的財產法的參考資料，並讓原PO在30天時間支付全部費用，否則就要從此在住宅中禁用無線網絡、只能使用有線網絡，或是雙方可以簽署地役權協議，允許鄰居擁有她家路由器的部分所有權。
原PO表示，他向房東告知此事時，只獲得「不用理會」的回覆，但他看信裡提到「法律訴訟」的字眼，因此覺得既荒謬又擔心：「我不想惹任何麻煩，我需要諮詢律師嗎？還是說我的房東說得對，這件事最終不會有任何結果？非常感謝大家的任何建議。」
PO文曝光後頓時引起熱議，不少網友都與原PO房東一樣，認為該鄰居的指控頗為荒唐：「這時候你應該寫一封假律師信給他，指控他非法監測你的Wi-Fi訊號，列出各種罪名，並表示只要他撤回要求，你願意庭外和解、免除起訴」、「我會回他一份價值100萬美元的反訴書，罪名是『非法監控並竊取我的WiFi訊號』，要求立刻賠償或歸還被捕獲的所有訊號資料！」
也有網友指出，掛號信根本不可能隨意被民眾塞入門縫，而是需要經過郵局正式寄送：「『掛號信塞門縫』到底是什麼？我覺得這根本就是創作文」「我以前是郵局員工，鄰居塞到你門縫裡的信不是掛號信，掛號信只能透過美國郵政服務 (USPS) 寄送，而且他們不會把信塞到你家門縫裡，你房東說得對，別理那個瘋子。」
更多鏡報報導
女子家中撞鬼！身後長髮女「一動不動」影片瘋傳…網看「1動作」驚：不是倒影
鐵鎚砸死繼女、菜刀刺殺女婿！繼父冷靜接4名孫子放學「吃麥當勞假裝沒事」
前情色女優「父子丼」與公公生2孩又嫁兒子 再把公公斬首毀屍
其他人也在看
講話太大聲被檢舉！通緝犯藏匿近一年 「一個舉動」露餡遭逮
新北市一名通緝犯周男，因毒品案被判刑11個月，卻在執行時間未報到而躲藏近一年。7號晚間，他與友人在板橋一處公寓內談話聲音過大，鄰居誤以為有人吵架而報警，警方到場發現毒品，並查出周男的通緝身分，當場將其逮捕。原來周男當天與友人去共同朋友家，在屋內談話音量過大，被鄰居誤認為爭吵聲而報警。躲藏一年多的周男，沒想到最終竟敗給自己的大嗓門！TVBS新聞網 ・ 1 天前
馬雅古城藏三千年秘密！對齊日出象徵四方 馬雅「宇宙觀建築」重寫文明時間軸
根據《CNN》與《科學進展》（Science Advances）期刊報導，該研究由美國亞利桑那大學人類學教授猪俣健（Takeshi Inomata）領導，團隊運用光學雷達（LiDAR）技術，在茂密森林中識別出遺址輪廓。過去因其建築以泥土為主體、與自然地形融合，這座長1.4公里、高15公尺的平台建築...CTWANT ・ 21 小時前
帶孫體驗手作課！ 外婆腦波一弱大失血 網見價格驚：比包還貴
帶孫體驗手作課！ 外婆腦波一弱大失血 網見價格驚：比包還貴EBC東森新聞 ・ 1 天前
白天洗車場晚上變賭場 萬華警逮18人送辦
位在台北市萬華西園路二段巷口內的一處洗車場地下一樓，每到晚間就變身成「棋粒麻將賭場」。警方據報蒐證，逮獲59歲陳姓負責人及4名員工，和13名賭客，訊後依賭博罪嫌移送法辦。北市警萬華分局自8月起全面查禁各類以合法掩護非法營業的地下賭場，警方日前接獲線報指出，西園派出所轄內有一處洗車場出入人員複雜，疑似自由時報 ・ 1 天前
曝一關鍵原因 陳其邁：蘇巧慧是最合適下個階段新北市市長的人選
民進黨選對會決定建議提名立委蘇巧慧參選新北市長。蘇巧慧表示，她準備很久也準備好了，面對對手，她的觀念最新、執行力最強，會積極爭取新北市民認同，也會照著節奏走。高雄市長陳其邁今（9）天貼出跟蘇巧慧在立法院議場的合照，陳其邁說，新北是台灣人口最多的城市，是台灣北部北北基桃生活圈的重要都市，有山、有海、也有人口稠密的市區，需要一位有衝勁、能創新又會做事的新市長。相信蘇巧慧是最合適下個階段新北市市長的人選三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
騎士神級載貨！巨大水塔橫躺後座「只見雙腳撐地」 網驚：台版真魔術表演
目擊者將畫面PO上網後，立即引發網友瘋傳與熱議。從照片可見，水塔被五花大綁，牢牢固定在後座上，顯然騎士深怕它掉落。但問題是那可不是小包裹，而是整桶超大水塔，騎士的坐墊空間幾乎被完全佔據，只能半蹲半站支撐機車，等紅燈時看起來宛如「人肉支架」。網友留言笑翻：「...CTWANT ・ 6 小時前
海上修風機「裝備重2公斤」 離岸風電技師需5大訓練才能出海
台灣離岸風電產業蓬勃發展，預估2030年需求將達2萬名專業人員！每日清晨，維修團隊全副武裝出海，在海上嚴峻環境中，謹慎評估天候風險，展開風機維護作業。西門子歌美颯等業者與台灣風訓中心攜手合作，透過高空作業、海上求生等五大嚴格訓練，為新興產業培育本土人才，逐步建立台灣自己的風能團隊。儘管目前仍有5千至1萬人以上的人才缺口，但隨著產業規模擴張、技術日趨成熟，台灣正穩健邁向風能自主之路！TVBS新聞網 ・ 15 小時前
課堂驚魂！女老師遭6歲男童開槍重傷 「子彈卡體內」獲賠3億元
美國維吉尼亞州一名國小教師茲沃納（Abby Zwerner），2023年時遭到一名6歲男童槍擊，前後經歷4次手術撿回一命，不過子彈至今仍卡在體內。近日判決出爐，前副校長帕克（Ebony Parker）賠償茲沃納1000萬美元（大約新台幣3億元）。鏡報 ・ 1 天前
邁入「零核家園」！台灣能源轉型面臨3大挑戰 專家揭關鍵
台灣正式邁入零核家園時代！隨著核三廠2號機於5月17日停機除役，台灣最後一座核能發電廠正式畫下句點，面對核能發電缺口，台電積極擴建天然氣發電設備。台灣因半導體製造及AI產業發展，預計2024至2033年電力需求年均成長率達2.8%，2033年用電量將高達3641億度，使能源轉型面臨更大挑戰。台灣用電分布與科技產業密切相關，台中市因「中科園區」位居全台用電量第一，台南市和高雄市分別因「台南科學園區」和「路竹科學園區」而位居第二、第三名。專家指出，台灣六成用電來自產業和能源部門，未來產業變動將決定電力需求結構，能源轉型之路依然充滿挑戰！TVBS新聞網 ・ 15 小時前
興達又炸了？真相曝光「管道爆炸沉痛教訓」毒打…今實務操演來真的
為提升電廠於新建工程及試運轉期間的緊急應變能力，並強化與外部單位的協同作業機制，台電興達電廠今（7）日於新複循環廠區舉辦「114年度興達聯合緊急應變演練」，以高擬真方式，模擬天然氣洩漏並引發明火的複合式災害情境。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
快訊／科技股慘遭血洗！美股四指全線重挫 那指恐創4月以來最差周線
華爾街今日（美東時間7日）盤中信心持續動搖，四大指數開盤即走低，至截稿前仍陷於大幅震盪，科技股再度成為拖累大盤的焦點。投資人對於AI概念股估值過高以及美國企業裁員數據惡化的疑慮加劇，避險情緒持續升溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「巨型吊牌」A4紙大 想穿出門只能「剪掉」無法退
「巨型吊牌」A4紙大 想穿出門只能「剪掉」無法退EBC東森新聞 ・ 1 天前
川普政府擴大移民健康審查 患糖尿病、心臟病恐遭拒...太胖也不行
美國川普政府近日發布一項極具爭議性的新指令，大幅擴大外國人申請赴美居留簽證時的健康審查範圍。該指令要求簽證官員在評估申請人是否構成「公共負擔」（public charge）時，必須將非傳染性慢性疾病納入考量，此舉引發移民倡議團體嚴厲批評，認為是利用「健康歧視」作為移民門檻。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
鳳凰颱風最新路徑曝！下週一、二海陸警接續發，可能登陸中部、西南部
鳳凰颱風在今天凌晨升級為中度颱風，中央氣象署預報，它影響台灣的時程稍微延後，加上受到東北季風共伴效應影響，下週一、二北部和東北部雨勢最大，有大雨或豪雨等級雨勢，下週三、四中南部雨勢最大；氣象署並預估，有可能在中部或西南部登陸。氣象署預報員張峻堯表示，根據最新預報，鳳凰颱風開始影響台灣的時間比昨天預報自由時報 ・ 1 天前
前伊林名模蕭瑋葶交保「法警人力不足遭卡」！士檢曝：剛好星期五、監控方式還沒確定
曾是伊林名模的蕭瑋葶涉詐欺、侵占與洗錢案，因遭士林地院羈押半年聲請具保遭駁回，後經高等法院裁定撤銷發回，意外曝光士院竟以「士檢法警人力不足、無法聯繫科技監控廠商」為由拒保，引發外界關注。對於外界質疑「蕭女交保遭拒」的過程，士林地檢署今（8日）晚間發布新聞稿，強調當天交保程序係由法院主導，並非檢方拒絕，且因當時是星期五，科技監控方式尚待確認，後續將釐清是否有溝通疏失。鏡報 ・ 20 小時前
ChatGPT被控協助輕生 加州爆發7起訴訟
ChatGPT被控協助輕生 加州爆發7起訴訟EBC東森新聞 ・ 17 小時前
打擊毒品 加州公路巡警局4警犬完成400小時培訓
四隻訓練有素的警犬，7日起加入加州公路巡警局（CHP），協助打擊毒品犯罪，提升公共安全。世界日報World Journal ・ 1 天前
經典科幻RPG《質量效應》系列還有呼吸！執行製作人曝正全力開發新作，「還有新戀愛劇情！」
自從 2020 年 EA 與 Bioware 宣布經典科幻 RPG《質量效應》的新作正在開發以來已經過去五年了，這五年間許多《質量效應》的粉絲們對於續作的態度都從原先的興奮，轉而變得更懷疑這款續作有沒有真的在開發中了。而昨（7）天《質量效應》系列的執行製作人 Mike Gamble 就打破沉默，發文表示《質量效應》的新作已經正在開發中，並表示過去幾年對 Bioware 來說很忙碌，但目前工作室已經全心投入、專注於《質量效應》的新作了。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
【專欄】美國「先買後付」陷阱：從消費便利到債務危機的隱形轉折
文/蔡鎤銘（淡江大學財務金融學系兼任教授） 引言 在美國，「先買後付」（Buy Now, Pay Later...銳傳媒 ・ 1 天前
林玉山藝術實踐X高一峰紀念展登場 創價美術館同步致敬台灣近代大師
[Newtalk新聞] 創價美術館2025年第三檔展覽，今（8）日下午同步舉行「悠然望玉山─林玉山藝術實踐」暨「逆風前行─高一峰紀念展」開幕儀式，由林玉山公子林柏亭、高一峰家屬楊燕敏共同主持，立委邱議瑩、高市府副祕書長王宏榮、台灣藝術大學教授羅振賢、屏東大學教授黃冬富、成功大學教授蕭瓊瑞、國立歷史博物館前館長王長華，以及藝術家林顯宗、洪根深、劉耿一、在地書畫學會理事長、約30所參與創價行動美術館的中小學校長、主任等，皆到場共襄盛舉。 這次同時展出林玉山與高一峰兩位台灣近代重要藝術家作品，林玉山(1907-2004)與高一峰(1915-1972)皆生於20世紀初期，為台灣重要水墨畫家。兩人初期皆曾研習西畫，最終走上墨彩創作之路。一位土生土長於台灣、一位戰後跨海來台，一位重視寫生、一位日趨寫意，風格殊異的創作共同形成本島珍貴的藝術瑰寶。 林玉山是2003創價啟動「文化尋根 建構台灣美術百年史」首年展出的藝術家，其創作橫跨民間與學院、古典與前衛、本土與世界，也是同時代藝術家中，繼雕塑家黃土水之後，其作品〈蓮池〉是唯一被指定為「國寶」的畫家。此次創價美術館精選55件作品，依序梳理林玉山嚴謹的藝新頭殼 ・ 19 小時前