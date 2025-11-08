他遭瘋狂鄰居控Wi-Fi「電磁入侵住家」！要求賠145萬…網抓「2細節」教反擊

路由器、WiFi、Wi-Fi。示意圖／取自免費圖庫pixabay

耍花招想免費佔用Wi-Fi？美國加利福尼亞州（California）近日發生一起離譜的鄰裡糾紛，一名網友近日收到鄰居寄來的一封掛號信，內文指控他家Wi-Fi訊號穿過門廊、構成「電磁入侵住宅」，竟以此索賠4.7萬美元（約145萬元新台幣），要求她在30天內繳清，或是可以簽署協議，讓Wi-Fi路由器的所有權歸屬於鄰居，荒謬信件曝光後掀起熱議。

一名住在加利福尼亞州的網友日前在社群平台Reddit上PO出一篇題為「鄰居要求我為Wi-Fi穿過他家上空付費，還給我寄了一封正式信件」表示，鄰居最近從他住家門縫中塞了一封掛號信件，內容聲稱他家的Wi-Fi訊號會穿過對方住家門廊，竟以「電磁侵入住宅」（electromagnetic trespassing）為由，要求他賠償4.7萬美元，為此也讓他傻眼表示：「這是真實存在的嗎？」

不僅如此，鄰居還在信中表示，將以每立方英尺1美元（約31元新台幣）的價格向原PO收取住在該處3年的費用，信中還附上圖表、鄰居自己測量的頻率數據、關於空域權利的財產法的參考資料，並讓原PO在30天時間支付全部費用，否則就要從此在住宅中禁用無線網絡、只能使用有線網絡，或是雙方可以簽署地役權協議，允許鄰居擁有她家路由器的部分所有權。

原PO表示，他向房東告知此事時，只獲得「不用理會」的回覆，但他看信裡提到「法律訴訟」的字眼，因此覺得既荒謬又擔心：「我不想惹任何麻煩，我需要諮詢律師嗎？還是說我的房東說得對，這件事最終不會有任何結果？非常感謝大家的任何建議。」

PO文曝光後頓時引起熱議，不少網友都與原PO房東一樣，認為該鄰居的指控頗為荒唐：「這時候你應該寫一封假律師信給他，指控他非法監測你的Wi-Fi訊號，列出各種罪名，並表示只要他撤回要求，你願意庭外和解、免除起訴」、「我會回他一份價值100萬美元的反訴書，罪名是『非法監控並竊取我的WiFi訊號』，要求立刻賠償或歸還被捕獲的所有訊號資料！」

也有網友指出，掛號信根本不可能隨意被民眾塞入門縫，而是需要經過郵局正式寄送：「『掛號信塞門縫』到底是什麼？我覺得這根本就是創作文」「我以前是郵局員工，鄰居塞到你門縫裡的信不是掛號信，掛號信只能透過美國郵政服務 (USPS) 寄送，而且他們不會把信塞到你家門縫裡，你房東說得對，別理那個瘋子。」



