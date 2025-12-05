他遭網友挖舊批「忘恩」! 反指有人刻意操作 點名陳亭妃曾選擇背叛

民進黨立委郭國文。 圖：總統府/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 民進黨台南市長初選「妃憲大戰」戰火蔓延，台南市黨部主委、民進黨立委郭國文也因與欲爭取出線的民進黨立委林俊憲關係很好連帶被討論。近日有網友在社群平台 Threads 挖出民進黨立委陳亭妃過去幫郭國文補選立委時站台的畫面，大酸郭國文「不知羞恥」、「對得起陳亭妃嗎」。針對此事，郭國文回應，該訊息有刻意操作的痕跡，每位幫助過他的，他都充滿感謝，不過每個受到黨栽培的公職在黨需要時都需要團結，不要選擇背叛，陳亭妃在台南議長選舉的時候選擇背叛，就是對不起支持者。

近日有許多網友在 Threads 發文，挖出郭國文在台南立委補選時，陳亭妃還有替郭站台，飄來一些批評像是，「不知羞恥」、「對得起陳亭妃嗎」、「新潮流就是這樣，選舉當前說你背骨，選舉之後還要你幫忙當桶箍」、「郭國文到底現在拿什麼臉面對妃姐」、「郭國文這叫忘恩負義」。

前總統陳水扁（左）日前表態，期待陳亭妃（右）成為台南首位女性市長。 圖：翻攝陳水扁臉書

據《TVBS新聞網》今 ( 5 ) 日報導，面對爭議，郭國文接受訪問時表示，看到相關 Threads 貼文，雖然不同帳號，但都有一個同樣的內容，留言的語意也雷同，認為「其實是有刻意操作的那個痕跡」。

郭國文強調，就當年的補選，每一位幫助他的，他都充滿感謝。「因為他們是受黨栽培的，每個都受黨栽培的公職，不論是議員或者是立委，包括陳亭妃在內，在黨需要團結、關鍵的時刻千萬不要選擇背叛。」

郭國文直言，「議長選舉的時候選擇背叛，就對不起支持者」，陳亭妃當初的議長選舉所扮演的角色大家都清楚，不會因為陳亭妃不面對，大家就會忘記這段過去，「我們應該都要對得起黨的栽培，跟支持者的相挺。」

郭國文說明，挖出這段訊息的用意，很明顯就是一種人為的操作方式，並利用這種方式來影響初選，因為這樣的方式是對陳亭妃個人有利。

