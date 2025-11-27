他遭阿布達比5警押走！妻急回報「人在這」

▲台灣旅客陳男在阿布達比轉機時，突遭5名武裝警察帶走，陳妻27日捎來好消息，證實終於找到人了。（圖／家屬提供）

[NOWnews今日新聞] 一對來自雲林的陳姓夫妻參加16天旅行團的行程，於23日搭機前往土耳其伊斯坦堡，然而24日清晨於阿布達比轉機時，陳男在空橋上突然遭到5名全副武裝的警察攔下並帶走，從此失去聯繫。陳妻昨（26）日急向外求援，在台灣各界與外交部駐杜拜辦事處積極協調後，稍早終於傳來好消息，已確認陳男人目前在杜拜警察局。

陳妻昨日受訪回憶，夫妻倆從桃園出發，準備飛往伊斯坦堡與團體會合，班機抵達阿布達比機場後，才剛停妥不久，空服員便走向他們，指名要求陳男先行下機，妻子也隨行走出艙門，但一踏上空橋，就有5名持槍的武裝警察上前，且禁止她靠近，待核對完護照身分後，對方便把先生帶離現場。

陳妻表示，先生被帶走後，她只好向旅行社求助，趕緊連繫台灣的家人與朋友，並尋求台灣駐杜拜辦事處及立委協助，但等了好幾天仍毫無消息，讓陳妻完全不知道該如何是好；她的兒子也積極向外求援，在PTT上發文，盼能借助網路力量引發各單位關注，以協助父親平安返家。

外交部昨天下午也進一步說明，我國駐杜拜辦事處於11月24日上午接獲陳妻來電，稱陳男在阿布達比機場遭警方拘捕，要求外交支援。辦事處在接獲通報後，已立即聯繫上阿布達比警方查明原因，並持續與當地單位溝通，以提供必要協助。

直到今日上午約11點，陳妻透過LINE傳回最新消息，表示她先生目前確認在杜拜警察局，台灣駐杜拜辦事處也已前往關心，但家屬需要聘請律師，才能進一步了解整起事件的細節。

