他選竹北市長？柯文哲合體邱臣遠喊「大新竹全線突圍」

民眾黨新竹黨部今（15）日晚間在臉書發文表示，民眾黨創黨主席柯文哲親自前往新竹黨部督軍，與大新竹黨公職及擬參選人會面，還表示2026年目標是「大新竹全線突圍」。其中，新竹黨部主委、新竹市副市長邱臣遠特別在臉書貼出他與柯文哲的合照，並標註「阿北在竹北」，邱臣遠是否將代表民眾黨出戰竹北市長，引發聯想。不過，與會者表示，柯文哲今天並沒有講到關於「邱臣遠選竹北」這件事，今日的會議內容，是黨部副主委翟本喬用AI幫大家分析選區要怎麼經營。

廣告 廣告

實際上，柯文哲2024年選總統時，在竹北市拿下4萬5955票，得票率高達38.33%，勝過藍綠候選人，竹北市也是柯文哲在全台灣得票率最高的選區。據了解，其實在去年12月的新竹黨部會議中，民眾黨就已經決定要在竹北市長一戰中推出人選，但並未底定人選。

不過邱臣遠為民眾黨現任新竹黨部主委，若參選竹北市長，可能牴觸黨內規定，民眾黨的《公職人員選舉提名條例》第4條規定，凡地方黨部主任委員及副主任委員擬參加公職選舉者，應於該項公職就職日1年半前辭職。然而，該條規定也有但書，被徵召參選者，不在此限。

新竹市副市長邱臣遠（左）在臉書貼出他與柯文哲（右）的合照，邱臣遠是否將代表民眾黨出戰竹北市長，引發聯想。（取自民眾黨新竹黨部臉書）

民眾黨《公職人員選舉提名條例》第7條寫道，基於對於選舉之全盤規劃考量，選舉決策委員會得針對艱困選區、未有提名人之選區及因應時勢之考量，徵詢舉薦適當人選，經中央委員會通過後，予以徵召參選。也就是說，若民眾黨中央最終決定徵召邱臣遠選竹北市長，就可打破「黨部主委不得參選」的限制。

民眾黨新竹黨部發文說，柯文哲在致詞時表示，2026年的選舉是台灣民眾黨落實地方治理、深耕基層的關鍵一役。大新竹戰略區塊不僅是政黨發展的堡壘，更是展現「第三勢力」治理能力的實驗室。他期許每一位準候選人都要成為「最強精兵」，不僅要熟悉市政議題，更要透過數位與實體的結合，與選民建立緊密連結，凝聚團結氣勢，目標「大新竹全線突圍」。

邱臣遠也表示，新竹作為台灣民眾黨的重點指標區域，今日柯文哲的親自坐鎮意義非凡，為基層注入了強心針。邱臣遠強調，面對即將到來的2026挑戰，黨部已做好萬全準備，將以最紮實的陣容與政見，爭取為大新竹服務的機會，開創地方政治的新氣象。



更多風傳媒報導

