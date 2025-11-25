他鄉變故鄉 臺東縣慶祝移民節暨新住民新書發表會

臺東縣政府舉辦《臺東新生活 漫步寄夢》發表會

《臺東新生活 漫步寄夢》發表會，以十二位來自日本、越南、印尼、泰國、中國、香港、德國、美國、加拿大與馬來西亞的新住民故事為主軸，呈現追尋夢想與創造生命新頁的旅程。

為展現臺東對新住民文化的重視與支持，臺東縣政府舉辦慶祝移民節暨臺東新生活漫步寄夢新書發表會，邀請各國的新住民朋友參與。臺東縣政府表示，新住民已成為臺東一份子，透過節慶活動與新書出版，讓更多人看見新住民生活軌跡與故事，持續以跨機關及民間合作方式，打造更友善、包容的環境，讓臺東成為可以安心築夢的故鄉。

臺東縣政府民政處戶政科科長楊盈青表示，根據內政部移民署統計，目前臺東約有4,700位新住民，臺東縣政府每年透過國際移民日推動多元文化交流，持續以跨單位合作方式強化在地支持系統，協助新住民安居發展。今年結合新書《臺東新生活 漫步寄夢》發表會，以十二位來自日本、越南、印尼、泰國、中國、香港、德國、美國、加拿大與馬來西亞的新住民故事為主軸，呈現落地生根、追尋夢想與創造生命新頁的旅程，讓大眾看見新住民帶來的文化能量與生命力。

楊科長指出，每位新住民都擁有獨特的生命經驗，今年的《臺東新生活 漫步寄夢》其實是第二本，去年縣府請一些社團推薦人選，說自己的故事，第一本出版後獲得很大迴響，因此，今年擴大邀請來自更多國家的新住民，凝聚這些故事的重要記錄，讓更多人看見新住民努力扎根、克服挑戰、落實夢想的歷程。

來自馬來西亞的黃雪妮說，她嫁來臺東已經十多年，和先生經營民宿，也是兩個自學孩子的媽媽，她本身也提供到宅育兒指導，教新手媽媽如何照顧新生兒，甚至也給新手媽媽情緒上的支持，她很高興能把自己的這些故事透過書寫，分享給大家。

母國是泰國的宋邁說，她照顧先生已經十多年，但是，她覺得很值得，因為先生在她細心的照顧下，身體已經有了起色，越來越好了。