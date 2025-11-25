他酒喝一晚...堅持騎電動自行車回家！「5.3公里連摔6次」慘死

北京馮姓男子喝醉酒堅持騎車返家，5.3公里路途連摔6次。圖／翻攝自微博

飲酒不開車，電動自行車也是如此！日前一名馮姓男子與3位同事聚餐，1夜間4人共飲2瓶半白酒，馮男更點了一瓶啤酒混飲；聚餐結束時，同事見醉態嚴重勸其叫車返家，不過馮男堅持自行騎行電動自行車返回，一路上摔了6次，最終安全帽噴飛、肋骨與鎖骨多處骨折，當場宣告不治。

綜合中國媒體報導，北京10日晚上8點，馮某與3位同事一同聚餐，由於飲酒過量、明顯酒醉，同事紛紛勸馮男叫車返家，不過馮男堅持自己可以騎行「電動自行車」回程，無論同事想送他一程，均遭到拒絕。

馮男與同事1夜間共飲2瓶半白酒，還額外加點一瓶啤酒混飲，因酒精過量，騎行電動自行車僅5.3公里路途，接連摔了6次；首次於23時18分在無人無車的北苑路段無故倒地，扶起車掉頭時又撞上分隔島摔落，緊接著23點26分行駛到北苑橋西北角時，馮男於瓶路上自行摔車，地4次在仰山橋下停等紅燈時，安全帽、手機掉落，從監視器畫面看出，馮男此時手部控制能力大幅降低，還再元地停留一下才繼續行駛。

男子喝醉酒堅持騎車返家，5.3公里路途連摔6次。圖／翻攝自微博

第5次，馮男在林萃橋下原地倒車時摔倒，一旁車輛看傻眼；雖然馮男每次摔車後都能自行起身持續前行，不過最終於11日零點零分，在上清橋東側撞上路緣石摔車，而這第6次摔車也成最後身影，因肋骨及鎖骨骨折、安全帽脫落頭部重創，當場失去生命，宣告不治。

北京馮姓男子喝醉酒堅持騎車返家，5.3公里路途連摔6次，最終當場死亡。圖／翻攝自微博

事後經血液檢測，發現馮某酒精含量高達269毫克，超過酒駕標準3倍以上；當局指出，酒精會影響神經中樞功能，導致駕駛平衡失調、反應變慢、判斷失誤，又法律明確規定，當駕駛人體內每百毫升血液酒精含量達80毫克（含）以上即屬酒駕，目前交通管理部門已將「電動自行車、自行車」納入酒測範圍，違者恐面臨人民幣50元（約新台幣221元）罰款。

