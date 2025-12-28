他酸爆柯文哲：沒想到我們投票選一個市長，結果竟然會自己踩飛輪

記者李鴻典／台北報導

民眾黨27日在新北新莊舉辦「為新北應援」活動，替宣布參選2026新北市長的主席黃國昌造勢，前主席柯文哲到場力挺；柯文哲致詞時表示，「沒有想到僱一位會計師，會計師竟然會便宜行事」。對於柯的說法，知名評論員石明謹嘲諷，其實我們也沒有想到說，我們投票選一個市長，結果他竟然會自己踩飛輪。

民眾黨27日舉行「為新北應援x DO THE BEST」活動，替黃國昌參選2026新北市長備戰，現場數度高喊「新北的選擇黃國昌」。柯文哲擔任活動的壓軸助講嘉賓。（圖／翻攝自黃國昌臉書）

民眾黨27日舉行「為新北應援x DO THE BEST」活動，替黃國昌參選2026新北市長備戰，現場數度高喊「新北的選擇黃國昌」。柯文哲擔任活動的壓軸助講嘉賓，也是交保後首次政治助講。

廣告 廣告

柯文哲也在臉書發文寫道，自己被羈押四個月以後，短暫交保的幾天中，在1/1召集了「臨時中央委員會」，會議上，他請辭台灣民眾黨主席，並拜託黃國昌接任。從那天開始，黃國昌需要扛起 台灣民眾黨，被迫上第一線衝鋒陷陣。這是黃國昌「承擔」的開始。

柯文哲也提到，在團隊最困難的時候，黃國昌他承擔團體的責任。他說，去年8月我們被追打政治獻金申報有錯誤，我們沒有想到僱一位會計師，會計師竟然會便宜行事，最後我們整理好資料，「8/12出來開記者會那一天，黃國昌其實剛剛動完一個手術，他應該要在醫院休息，他大可以說生病不能出席，可是他選擇出院，和我站在一起召開記者會、鞠躬道歉」。

柯文哲強調，「成功的時候朋友認識你，失敗的時候你認識朋友；政治上我看太多了，有好康的時候蜂擁而至，出事的時候卻跑光，黃國昌讓我看到他勇於分擔團隊的困難危險」。

對於柯文哲稱「沒有想到僱一位會計師，會計師竟然會便宜行事」，知名評論員石明謹嘲諷，其實我們也沒有想到說，我們投票選一個市長，結果他竟然會自己踩飛輪。

更多三立新聞網報導

彈劾總統賴清德？先把法條看完再來談：拆解藍白提案的四大荒謬

黃國昌戰新北！陳智菡大談領袖特質：他重視每一句承諾

柯文哲黃國昌合體！學者揭「大復活」策略盤算：鄭麗文傷腦筋

新北的選擇黃國昌？媒體人喊別鬧了：明眼人都看得很尷尬

