他酸這城市選市長最愛2政見 網狂讚好有感

▲綠美圖是近來台中市最熱門網美打卡點。（圖／台中市政府提供，2026.01.20）

[NOWnews今日新聞] 藍營台中市長人選擺不平，引起各界錯愕，面對外界認為，未來若楊瓊瓔出馬，何欣純較有一拚機會，親綠粉專「脫北者冰狼」今以「原生台中人」身份分析，認為台中人選舉不是看藍綠，是看名氣跟利益，撒錢做直覺性的政策買票最受歡迎，「沒有什麼是免費跟補助不能解決的」！網友大呼認同，甚至幫何欣純創造出「市長換欣、純發現金」競選口號，但有人認為「北高也差不多啦」！

▲立法院副院長江啟臣（右起）、立委楊瓊瓔爭當台中市長盧秀燕接班人，藍營至今擺不平。（圖／台中市政府提供，2026.01.20）

台中向有「搖擺州」之稱，大選時常被形容「決戰中台灣」，親綠粉專「脫北者冰狼」今（20）日以「原生台中人」身份，分析台中人選舉不是看藍綠，是看名氣跟利益，「名氣代表你這個黨尊重我，利益代表我有錢拿」，任何願景政見全起不了作用，「台中就是假大空的城市，沒有參透本質，怎麼選都會輸」。

「脫北者冰狼」說，很多台中人早已默認江啟臣是未來市長，何欣純註定劣勢開局，既然「名氣短期內彌補不了，那就撒錢政治買票」。他指出，普發現金在大概念絕對是錯的，但在台中人邏輯中是正確的，「這樣的方式真的有選票」！若何欣純多做直覺性的政策買票，就有機會縮小差距，讓國民黨選得非常麻煩，甚至勝選。

對於何欣純說自己上任後要普發現金，「脫北者冰狼」建議，何欣純可以追加5大政見，市民一定更有感：一、0-12歲健保免費，老人健保都能免費，小朋友看診當然也能免費。二、交通罰單收益固定比例分給市民，台中人還會笑被開單的人給他們錢。三、停車場禁止一個小時收費XX元以上，雖然會得罪場主，但市民很爽。四、承諾蓋大建設，讓房價上漲，蓋地標讓市民去晃去打卡。五、常常辦演唱會，讓台中人可以免費看，市民就會覺得你有在做事。

▲台中市長盧秀燕兩屆任期將滿，綠營早就定調由立委何欣純出馬挑戰。（圖／翻攝何欣純臉書，2026.01.20）

「脫北者冰狼」說，跟台中人聊政治一定聽過這句話「不太喜歡講政治啦！選誰還不是一樣，我們還不是要好好賺錢生活。」當好台中市長其實很簡單，只要不管事，「沒有什麼不是免費跟補助不能解決的」。

該篇文章廣被分享，網友回應「的確要大灑幣，舉債也無所謂」、「我原生台中人非常肯定你的說法」、「錢砸下去就對了」、「台中人去綠美圖拿書擺拍但不借書」、「台中停車費根本天價」、「身為天龍人我覺得天龍國好像也差不多」、「這些不就高雄人日常嗎」，也有人不認同第五點政見，指「台中演唱會場地爛到江蕙都直接跳過」。

