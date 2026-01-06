他酸「30歲還穿UNIQLO該醒了」！網一面倒反擊 釣出超多名人也在穿

社群平台Threads近日一篇貼文寫道「30歲還在穿UNIQLO該醒了，太省，是種低價值訊號」，引爆大量討論。原PO認為穿搭代表身分，省錢等於廉價人生，但留言區風向卻一面倒反擊，不少網友直言「用名牌衡量價值才是真正低價值」，也有人分享自己事業有成、搭頭等艙，卻依然全身穿NET、GU或UNIQLO，只因舒服自在。

不少網友認為，穿衣重點在於實用與個人狀態，而非價格標籤。有人表示「年收破百萬，還是每天穿平價服」，也有人貼出商務艙、頭等艙照片，強調平價服飾更適合長時間飛行，完全不影響生活品質與成就。

Threads近日一篇貼文寫道「30歲還在穿UNIQLO該醒了，太省，是種低價值訊號」，引爆大量討論。（圖／翻攝畫面）

事實上，平價時尚早已不只屬於日常穿搭。DIOR首位執掌全品牌的創意總監Jonathan Anderson公開表示，自己幾乎只穿UNIQLO和Levi’s，因為簡單、不費心，重點在自信；網球傳奇Roger Federer、影后張曼玉私下也常穿UNIQLO。這場論戰也讓不少人重新思考，真正的價值，或許從來不在衣服價錢上。

