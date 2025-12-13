他長出牛蹄腳＋螃蟹手！竟是外公外婆「這關係」所釀…天生畸形仍撐起家庭

中國安徽一名男子天生長了了一雙「牛蹄腳」、「螃蟹手」。圖／翻攝自微博

中國安徽省一名男子的外公外婆因為是堂兄、堂妹關係，結果近親結婚的影響下，引發基因變異，讓他天生就長出「牛蹄腳、螃蟹手」。儘管手腳畸形，但男子生活依舊可以自理、已婚的他育有健康的3名孩子，還能靠氣球生意維生，但事件曝光後，也再次引發外界對近親結婚遺傳風險的關注。

根據海報新聞等陸媒報導，安徽省亳州市一名李姓男子從出生起就長了一雙「牛蹄腳」、「螃蟹手」，他受訪時表示，由於外公外婆是堂兄妹近親結婚，原本父母那一代都沒異狀，卻在他這一代發生基因變異，手腳從小就是畸形，雙腳腳趾融合成只剩兩個腳指頭，宛若「牛蹄」；雙手則可見手指發育異常、黏連在一起後只有三個手指頭，形似「螃蟹手」，屬於典型的近親結婚後遺症。

李男從出生開始手腳就有畸形：「從小到現在就是這樣，我的媽媽不知道哭了多少次」，也被父母帶往多家醫院檢查，但經醫生診斷後都認為無需治療。對此，李男也坦然直言，自己除了不能開車以外，生活都能自理，目前還已娶妻生子，3個小孩都很健康，如今還能自學吹氣球造型後轉行氦氣生意謀生，生活不算艱辛。

事實上，由於近親共享約12.5%相同基因，雙方攜帶相同隱性致病基因的機率遠高於非近親者，當後代繼承雙份致病基因時，肢體畸形、聾啞、智障、心臟病等隱性遺傳疾病就有高機率會出現，而致病基因可隱匿傳遞多代，即使父母輩未發病，孫輩仍可能爆發疾病。

男子雖然手腳畸形，但生活都能自理。圖／翻攝自微博

報導指出，非近親婚姻的後代遺傳疾病機率約1/100萬，而表親結婚風險激增31倍至1/3.2萬，同胞結婚更是暴增125倍、高達1/8000。對此，中國《民法》中明確禁止直系血親和三代內旁系血親，如堂兄妹、表兄妹的親戚關係結婚，違者婚姻無效，但農村地區仍有不少「事實婚姻」，即沒有去戶政機關登記結婚，但雙方主觀上認定彼此是夫妻的婚姻，藉此規避監管。



