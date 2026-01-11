他長期住日返台必帶回2用品！過來人：日本史上難用

生活中心／楊佩怡報導

不少旅外人士返台都會帶回大量日用品，這不只是搬運物資，更是將長年的生活習慣打包回歸，確保在國外的生活依然能保有自在與安全感。近日就有一名長住在日本的台灣人發文分享，從台灣要回日本時，行李箱內都會裝上滿滿的衛生紙與菜瓜布，貼文一出立刻引起大量網友共鳴。





他長期住日本…返台行李箱「必塞滿2用品」！過來人狂點頭：日本的史上難用

許多網友指出因為日本衛生紙很薄不好用，因此會自行從台灣帶一咖行李箱的衛生紙（左）。（示意圖／翻攝畫面）

近日一名長住在日本的台灣網友在Threads上發文表示，許多人會問他「欸阿你現在住日本 從台灣回去的時候都帶什麼？」，他則曬出圖片解答。畫面中可見，偌大的行李箱一攤開，原PO竟只裝了13包抽取式衛生紙，以及15個黃綠相間的菜瓜布。貼文曝光後，引來不少網友共鳴，並分享自己的行李箱；有的人裝衛生棉、有的人裝台灣的小零食、泡麵，但不可或缺的就是「衛生紙」，甚只有網友分享他在日本家中的櫃子，一打開全是衛生紙的畫面。網友紛紛表示「必須帶！！！ 那個日本衛生紙真的都波離希！！！」、「日本衛生紙真的史上難用」、「日本衛生紙真的薄到靠杯」、「日本的衛生紙是夜市撈金魚用的那種，上大號都覺得手指很危險」。

除了衛生紙外，還有不少網友分享去日本一定要帶牙線棒。（示意圖／翻攝畫面）

此外，還有網友分享一定會帶上牙線棒，「絕對要帶3M牙線棒，之前在宿舍看到就知道啊！台灣人還有人會來跟我借說他的還沒補」、「我也是這樣3M1500隻，帶去給駐日親友」、「買過很多日本的牙線棒都不太好用，還是台灣生產的3M第一名」、「之前看黒木太太好像講過日本完全沒這種（3M牙線棒），大家都爛牙」。

