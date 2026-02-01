他閃婚女星遭爆「有私生子」認了！截圖流出…網瘋傳

娛樂中心／饒婉馨報導

中國歌手陳雪凝憑藉〈綠色〉等爆紅金曲走紅，1月中旬剛在山西完成盛大婚禮，沒想到新婚不到兩週就陷入醜聞風波。她的新婚丈夫李瑞濱遭指控婚後出軌並育有私生子，針對這項嚴重的爆料，中國網友挖出男方近日回應貼文，否認背叛婚姻但首度承認確實有孩子，目前每月支付高額撫養費。陳雪凝本人維持低調態度，兩人的社群互動疑似出現端倪。





陳雪凝丈夫李瑞濱婚後不到兩週，就被爆出有私生子一事，他對此公開發文解釋，但文章目前已遭到刪除，相關事實仍需本人確認。（圖／翻攝自小紅書 ）

婚後半個月形象大崩壞！丈夫認育有子女且每月支付3萬人民幣

陳雪凝與李瑞濱的感情進展相當迅速，兩人自 2025 年 8 月開始交往，隨後同遊香港並在 11 月正式公開戀情，今（2026）年 1 月 17 日才在臨汾濱澳灣國際酒店舉行婚禮。然而婚禮熱度尚未冷卻，網路上便開始瘋傳李瑞濱出軌且有私生子的傳聞。李瑞濱針對風波親自出面澄清，堅稱自己並沒有出軌，也大方坦承私生子的存在，更透露自己目前每個月固定支付人民幣 3 萬元（約新台幣 13.7 萬元）作為對孩子的撫養費用。這份聲明貼文目前已被刪除，僅剩網友截圖在網路不斷被轉發。

李瑞濱（右圖右）的社群平台被發現刪除陳雪凝（右圖中）相關照片、影片，掀起網友熱烈議論；爭議曝光後，有網友發出與兩夫妻合照，感情看似沒受外界輿論影響。（圖／翻攝自小紅書 ）

男方解散萬人群組疑似感情觸礁？網友曬偶遇夫妻合照

陳雪凝目前已關閉各個社群平台的留言功能，顯然不希望私生活持續遭到外界公審；儘管她對外宣稱目前狀態良好，但網友發現男方的社群帳號已經悄悄刪除所有與陳雪凝相關的放閃影片，更無預警解散高達 5000 人的粉絲群組。這一系列的舉動引發外界強烈質疑，認為這對新婚夫妻的感情可能已經產生裂痕，但有一名女網友在在李瑞濱刪文的前4天，巧偶遇夫妻倆在外散步，並合照PO到網路，她表示兩人感情看起來沒受到外界紛擾影響，不過目前雙方對於刪除影片與解散群組的原因都沒有進一步說明。

陳雪凝目前已關閉個人社群平台的所有回覆功能，也無再對此風波作出回應。（圖／翻攝自小紅書 ）





原文出處：抖音神曲女歌手閃婚7天翻車？尪突「刪光甜蜜照」對話截圖流出…認有私生子

