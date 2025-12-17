他開嗆藍白民意那麼強大就倒閣、彈劾賴清德！不然就閉嘴

記者李鴻典／台北報導

國民黨、民眾黨再度惡修《財劃法》，聯手封殺行政院覆議案，行政院長卓榮泰宣布不予副署。國民黨立委賴士葆對此批評獨裁，還說在野黨要上街頭訴諸民眾站出來反對獨裁政府，但一聽到倒閣，他直呼，「這屆立委多命苦啊」，假如真的倒閣重選，「我們還是多數」，如果卓榮泰還是不下來呢？政治評論員張益贍開嗆藍白，既然你們民意那麼強大，那就倒閣吧！

卓榮泰宣布不副署《財劃法》。（圖／翻攝畫面）

對於總統賴清德支持卓榮泰不副署，賴士葆16日受訪時狂罵，「獨裁」、「做皇帝」。他稱，在野黨有民意基礎，1400多萬選票選出來的立法院，行政院民意基礎是零，一票都沒有，還對抗一千多萬票的立法院，這才是獨裁。

張益贍今（17）天表示，罷免是「公民權」，與憲法中「倒閣」、「解散國會」行政立法彼此制衡的權力無涉。國民黨不要一直喊著「32：0大罷免大失敗」，既然你們民意那麼強大，那就倒閣吧！

張益贍還說，不只可以倒閣，解散國會還可以取得2／3立委席次彈劾賴清德，來完成你們對白藍選民「賴清德下台」的承諾！做不到？不想做？選舉太花錢？那就閉嘴別再騙選票！

