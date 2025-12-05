他開基層職缺 跑來一堆「60歲高階台幹」 網揭殘酷現實





一名網友幫公司篩選履歷時，很驚訝地發現不少求職者年齡在50至60歲，且曾是台商高階主管或創業當總經理，如今卻主動應徵初階職務。此現象引發其他網友熱烈討論。

該名網友社交媒體Threads上分享自己的觀察，表示自己正幫公司篩線上履歷時，驚訝地發現履歷中「好多50到60歲的求職者」，這些人不少都曾是在中國台商擔任高階主管，甚至創業當過總經理，如今卻需要投線上履歷求職，主動應徵的還是一般業務或其他基層職缺，讓他相當驚訝。

此現象吸引許多網友留言討論，有網友猜測，某些中高齡求職者很可能只想找個壓力較輕的基層工作：「只想找個不高壓的工作，才能身體健康」、「打發時間的，說不定應徵到寶」、「初階工作比較沒壓力，打發時間」，還釣出中高齡網友分享他們應徵基層工作真實心情：「是啊，閒著更容易老化」、「只是不想退休，但想找份沒那麼高壓的工作，我們很認真的，可以認真考慮一下」。

還有些網友指出，這恐怕是反映了中國就業市場困難的現實：「6月就開始很多了」、「中國這一波真的很慘，很多工廠停業，清掉很多人」，某種程度也像是台灣就業現況的縮影：「這就是台灣的現狀：50～60歲的還想上班、18～40歲的都不想工作了」。也有網友感慨，即使這批求職者寶刀未老，不少雇主心中仍有年齡歧視：「他們經驗太豐富，主管都會很怕hold不住，錄取機率很低」、「台商公司或主管看到老的就算面談了也很難錄取」、「台灣對中高齡就業嚴重歧視」。

也有網友分析，這些中高齡求職者大多有「穩定度足夠」的優勢，若公司是需要維持穩定而非創新的情況，這些資深求職者是好用的人才：「公司若要守成、維持現況，這類人其實非常合適，薪水要求不高、不爭不搶又穩定，主管壓力也小」。

