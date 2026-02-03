他開獎年終被羞辱「什麼可悲數字」 網友出招幫解氣：請長官喝飲料丟9罐麥香

網友發文抱怨公司獎金的數字少得可悲。（示意圖，photoAC）

歲末年終各家企業陸續舉辦尾牙犒賞員工，就算沒能抽到紅包，也期待有年終獎金進帳。近日一名網友查看帳戶，開獎自己年終有多少，結果看完瞬間心死，因為金額竟然不到百位數。

原PO近日在Dcard貼出轉帳明細截圖，顯示公司已在1月中匯出「薪資獎金」，然而數字卻少得可憐。「今天收到公司季獎金，只有少少的84塊，這是什麼可悲的數字。」他崩潰之餘也有了轉職念投，直言底薪已經不多，看到84元真的超氣「是不是要離職了？」

網友們看到84元這種金額也都大開眼界，「是我真的會問主管是當我乞丐？還是在羞辱我？」「要發這個金額不如說這季營銷不好取消季獎金…」「還好沒扣轉帳費10元」「我領過49元，收到入帳通知還疑惑了一下，查看明細才發現是年度獎金😐」「逼人走也不會這麼低吧」。

有人則建議，既然不想待了，可以出招回敬老闆，「在公司群組說『這次季獎金太大包了 想請大家喝飲料』」「說請上級主管們喝飲料、感謝提拔 然後9罐麥香丟出去 獎金薪資條及發票故意放旁邊」。

