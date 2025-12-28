他開玩笑喊「地牛一個大跳」7小時後真的地震 網朝聖封：預言家

【緯來新聞網】宜蘭東方海域昨（27日）晚23時5分發生芮氏規模7.0強震，全台明顯搖晃，引發不少民眾恐慌。一名網友在地震前7小時玩梗喊下「地牛直接一個大跳」，殊不知真的發生地震，讓他連忙道歉，意外掀起熱議，被其他網友封為「預言家」。

宜蘭東方海域27日晚間23時5分發生芮氏規模7.0強震。（圖／中央氣象署）

根據中央氣象署資料，昨晚11時5分宜蘭外海發生芮氏規模7.0地震，地震深度72.8公里，震央在宜蘭縣政府東方32.3公里，位於台灣東部海域，最大震度4級，幾乎全台有感。



值得注意的是，一名網友當天下午4時許，在threads發文寫下「地震我們不說地牛翻身，我們說『地牛剛直接一個大跳，把全台灣氣氛拉到最高』」。據悉，大跳的梗起因於歌手王ADEN近日在校園演出惹議，事後在影片中澄清打算「大跳」把氣氛拉到最高點，因此「大跳」、「把氣氛拉到最高」被網友拿來嘲諷，成為網路流行語。

網友開玩笑發文，竟預言成真。（圖／翻攝自Threads）

該名網友原本只是開玩笑，沒想到一語成讖，過了7小時發生撼動全台的地震，讓他不斷道歉，「對不起…我沒想到」。貼文不到24小時引來16萬人按讚，並有2800多則留言，其他網友紛紛朝聖：「你變預言家了」、「就是你」、「這預言家太猛了，女巫今晚先毒這個」、「原來是預言文」、「板主一個大跪道歉，把幽默感拉到最高」、「封你為2025最後一位預言大師」。

